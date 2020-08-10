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Тихановская подала скаргу в ЦВК за підсумками виборів у Білорусі

Автор: РБК-Україна

Комітет отримав її скаргу

Світлана Тихановська, кандидат від об'єднаної опозиції на президентських виборах у Білорусі, подала скаргу в Центральну виборчу комісію за підсумками голосування.

Про це повідомляє ТАСС.

"Тихановська відвідала Центральну виборчу комісію для подачі скарги", - сказав співрозмовник агентства.

Вона вимагає визнати недійсними результати виборів. Тихановська також наполягає на проведенні повторного підрахунку голосів або повторного голосування на низці дільниць.

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Нагадаємо, раніше ЦВК оновила результати виборів, згідно з якими чинний президент Олександр Лукашенко випередив Тихановську на 70% голосів виборців.

Як писало РБК-Україна в Білорусі спалахнули протести після завершення голосування на виборах президента; в результаті було затримано понад 3 тисяч осіб.

Також повідомлялося, що в ході зіткнень постраждали 50 цивільних осіб і 39 правоохоронців.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав Білорусь відмовитися від насильства під час протестів.

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