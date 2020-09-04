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Тіхановська стурбована можливим втручанням Росії у справи Білорусі

Автор: Анастасия Рокитна

Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська висловила стурбованість можливим втручанням Росії у справи країни. Вона вважає народ рушійною силою протестів, які, за її словами, не припиняться.

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Про це в інтерв'ю вона заявила японському телеканалу NHK.

Вона прокоментувала пропозицію Лукашенка про проведення нових президентських виборів після внесення змін у Конституцію.

За її словами, повторне голосування має пройти до обговорення конституційних поправок. Вона заявила, що люди не погодяться з запропонованим Лукашенком підходом, бо це займе багато часу.

Нагадаємо, Тіхановська стурбована наміром відправити Путіна силовиків в Білорусь.

Зазначимо, Росія вже підготувала резерв з силовиків, які можуть бути спрямовані в Білорусь.

За словами президента Білорусі Олександра Лукашенка, Росія підготувала війська, так як в разі його повалення країна може перетворитися "в театр бойових дій".

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Новини України Російська ФедераціяБілорусьСвітлана Тіхановська