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Тихановская обеспокоена возможным вмешательством России в дела Беларуси

Автор: Анастасия Рокитна

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихоновская выразила обеспокоенность возможным вмешательством России в дела страны. Она считает народ движущей силой протестов, которые, по ее словам, не прекратятся.

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Об этом она заявила в интервью японскому телеканалу NHK.

Она прокомментировала предложение Лукашенко о проведении новых президентских выборов после внесения изменений в Конституцию.

По ее словам, повторное голосование должно пройти до обсуждения конституционных поправок. Она заявила, что люди не согласятся с предложенным Лукашенко подходом, так как это займет много времени.

Напомним, Тихановская обеспокоена намерением Путина отправить силовиков в Беларусь.

Отметим, Россия уже подготовила резерв из силовиков, которые могут быть направлены в Беларусь.

По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, Россия подготовила войска, так как в случае его свержения страна может превратиться "в театр боевых действий".

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Новости Украины Российская ФедерацияБеларусьСветлана Тихановская