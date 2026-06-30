ua en ru
Вт, 30 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Польша не передаст Украине истребители МиГ-29 из-за отказа в дроновых технологиях

05:15 30.06.2026 Вт
3 мин
Ранее Варшава приостановила передачу Киеву истребителей
aimg Юлия Маловичко
Польша не передаст Украине истребители МиГ-29 из-за отказа в дроновых технологиях Фото: истребитель МиГ-29 (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Польша не будет передавать Украине истребители МиГ-29, поскольку Киев отказался делиться технологиями производства беспилотников.

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polstat News.

По словам главы МИД, Варшава предлагала Киеву "партнерский подход", предусматривавший передачу самолетов в обмен на доступ к украинским технологиям и опыту в области дронов.

"Я предложил, как мне кажется, очень партнерский подход. МиГи в обмен на дроны. Украинцы сначала согласились, но не выполнили эту договоренность, поэтому МиГов дши нет ни дронов, ни возможностей для их использования", - заявил Косиняк-Каля Украины не будет, поскольку у Польмыш.

Министр отметил, что Украина обладает значительными компетенциями в сфере беспилотных технологий и могла бы поделиться с Польшей частью своих наработок в обмен на военную помощь.

По его мнению, сотрудничество в области дронов могло стать важным элементом двустороннего военного партнерства и проявлением взаимной солидарности между странами.

"Украина обладает настолько значительными возможностями в сфере дронов, что в ответ на переданную ей военную технику могла бы поделиться с Польшей ноу-хау и частично предоставить доступ к технологиям", - подчеркнул глава польского оборонного ведомства.

Вместе с тем Косиняк-Камыш заявил, что нынешнее польское правительство более жестко отстаивает национальные интересы в отношениях с Украиной, чем предыдущие власти, хотя продолжает придерживаться принципа солидарности.

При этом министр не считает ошибкой решение прежнего руководства Польши передавать Украине вооружение в первые месяцы полномасштабного российского вторжения без каких-либо предварительных условий.

"Они поступили правильно, скажу больше: я поступил бы так же. Украина тогда находилась в гораздо более сложном положении", - сказал он.

Что известно о передаче МиГ-29

Напомним, что в июле 2024 года во время визита президента Владимира Зеленского в Варшаву Украина и Польша подписали двустороннее соглашение о безопасности.

Документ предусматривал рассмотрение возможности передачи Украине эскадрильи польских истребителей МиГ-29 - не менее 14 самолетов.

Предполагалось, что поставка станет возможной после получения польскими ВВС новых американских истребителей F-35, которые должны заменить советские машины.

В конце 2025 года польские власти работали над очередным пакетом военной помощи для Украины, в который планировалось включить бронетехнику и МиГ-29.

Однако 15 июня 2026 года заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик сообщил о приостановке передачи самолетов.

По его словам, причиной стало нежелание Украины предоставить доступ к собственным военным технологиям в сфере беспилотников и средств противодействия БПЛА.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Польша Военная помощь Миг-29
Новости
Силы обороны впервые сбили новый российский зенитный дрон "Сокол" (видео)
Силы обороны впервые сбили новый российский зенитный дрон "Сокол" (видео)
Аналитика
Дипломатия дронов и не только. Как Украина ищет партнеров в Азии в обход Пекина
Виктор ОлифировАналитик, историк Дипломатия дронов и не только. Как Украина ищет партнеров в Азии в обход Пекина