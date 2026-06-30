Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polstat News.

По словам главы МИД, Варшава предлагала Киеву "партнерский подход", предусматривавший передачу самолетов в обмен на доступ к украинским технологиям и опыту в области дронов.

"Я предложил, как мне кажется, очень партнерский подход. МиГи в обмен на дроны. Украинцы сначала согласились, но не выполнили эту договоренность, поэтому МиГов дши нет ни дронов, ни возможностей для их использования", - заявил Косиняк-Каля Украины не будет, поскольку у Польмыш.

Министр отметил, что Украина обладает значительными компетенциями в сфере беспилотных технологий и могла бы поделиться с Польшей частью своих наработок в обмен на военную помощь.

По его мнению, сотрудничество в области дронов могло стать важным элементом двустороннего военного партнерства и проявлением взаимной солидарности между странами.

"Украина обладает настолько значительными возможностями в сфере дронов, что в ответ на переданную ей военную технику могла бы поделиться с Польшей ноу-хау и частично предоставить доступ к технологиям", - подчеркнул глава польского оборонного ведомства.

Вместе с тем Косиняк-Камыш заявил, что нынешнее польское правительство более жестко отстаивает национальные интересы в отношениях с Украиной, чем предыдущие власти, хотя продолжает придерживаться принципа солидарности.

При этом министр не считает ошибкой решение прежнего руководства Польши передавать Украине вооружение в первые месяцы полномасштабного российского вторжения без каких-либо предварительных условий.

"Они поступили правильно, скажу больше: я поступил бы так же. Украина тогда находилась в гораздо более сложном положении", - сказал он.