Meta тестирует функцию, которая изменит привычный Threads: что известно

Социальная сеть Threads начала тестировать новую функцию, которая позволит пользователям публиковать длинные тексты без необходимости разбивать их на серию постов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт TechCrunch .

Подробности обновления

Теперь к записи можно будет прикрепить отдельный текстовый блок и оформить его с помощью встроенных инструментов. По словам разработчиков, новинка предназначена для того, чтобы делиться более глубокими мыслями, новостями, отрывками из книг и другим контентом.

Исследователь приложений Раду Онческу первым заметил функцию "текстовое вложение" в версии Threads для iOS и опубликовал скриншот. В постах такой текст отображается в серой рамке, при нажатии на которую можно открыть и пролистать полный материал.

По задумке Meta, это поможет привлечь к платформе авторов и писателей, которые раньше публиковали статьи на блогах или в рассылках. Также нововведение избавляет от необходимости обходных решений, например скриншотов заметок со смартфона.

Функция позволяет пользователям прикреплять более длинный текст (фото: Roberto P. Nickson/@rpm)

У конкурента Threads - платформы X - уже есть аналогичная возможность под названием "Статьи". Однако там функция доступна только подписчикам Premium и позволяет добавлять изображения и видео. В Threads пока можно публиковать только текст, но в будущем поддержка мультимедиа не исключается.

Meta заявляет, что планирует постепенно открывать доступ к новой функции большему числу пользователей.

Поддержка длинных текстов стала еще одной крупной новацией Threads за последний год - вместе с личными сообщениями, интеграцией с fediverse, кастомными лентами и инструментами на базе ИИ.

Стоит отметить, что недавно Threads превысила отметку в 400 млн активных пользователей в месяц всего через два года после запуска. Для сравнения: X насчитывает более 600 млн пользователей, согласно заявлениям бывшей CEO Линды Яккарино.