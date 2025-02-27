Пахнет дымом и нечем дышать? Почему в некоторых городах Украины ухудшилось качество воздуха
В последнее время в Киеве и других городах Украины могли фиксировать существенный уровень загрязнения воздуха. Однако это - "стандартная ситуация" при антициклонах.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.
Почему в некоторых городах Украины могли фиксировать существенное загрязнение воздуха
Эксперт рассказала, что на территорию Украины в течение длительного периода влиял антициклон - поле высокого давления.
"Мы были практически в его центре. В течение нескольких дней даже был "штиль". Поэтому в Киеве и некоторых других городах наблюдался повышенный уровень загрязнения воздуха", - сообщила Птуха.
По ее словам, "в Киеве несколько дней назад была "стандартная ситуация" при антициклонах" - когда (особенно в зимний период) сохраняется маловетреная погода без осадков.
"Между тем источники выбросов остаются практически те же, что и всегда. Преимущественно это - автотранспорт. Плюс, учитывая низкие температуры, было и печное отопление. Возможно где-то какие-то дополнительные генераторы", - объяснила синоптик.
Она отметила, что "все эти примеси накапливались", однако учитывая синоптическую ситуацию "сильно не рассеивались".
Кроме того, в этот период наблюдалось такое явление, как температурная инверсия.
"Это когда нестандартное распределение температуры по высоте. При стандартных условиях температура с высотой снижается. То есть у земли - теплее, а потом, с высотой, становится прохладнее. А вот в некоторые утренние часы во время таких антициклонов, во время интенсивного выхолаживания околоприземной поверхности, когда нет облаков, могло образовываться такое явление, как температурная инверсия", - рассказала Птуха.
Она уточнила, что в это время "возле земли воздух был холоднее, чем на определенной высоте".
"Где-то около километра, например. Там могла быть прослойка более теплого воздуха. И это был такой, будто задерживающий слой. Соответственно, воздух не перемешивался. И это могло быть дополнительным фактором сдерживания примесей в приземном слое", - отметила представительница УкрГМЦ.
Учитывая такие факторы, кое-где мог ощущаться неприятный запах дыма или гари.
"Особенно загрязнение воздуха было ощутимым в крупных городах. Основное - это источники выбросов - автотранспорт, отопление, заводы. Они всегда есть. Просто при таких синоптических условиях они не так интенсивно рассеиваются и накапливаются. А когда штиль, ветра вообще нет, то, конечно, оно никуда не девается", - отметила синоптик.
В то же время она сообщила, что в дальнейшем по территории нашей страны будут проходить атмосферные фронты. Ожидаются "процессы с северо-запада".
"Поэтому воздушные массы уже будут меняться. Будут более насыщенные влагой. Поэтому уже и воздух будет чище", - пояснила она.
Эксперт отметила, что даже сегодня, в принципе, "сильного загрязнения уже не наблюдается".
"На нас еще влияет антициклон, но уже начались изменения синоптических процессов. И скорости ветра у нас уже выше немного. И это способствует более интенсивному рассеиванию примесей и взвешенных веществ, которые могут быть в воздухе", - подытожила Птуха.
Напомним, в начале февраля в сети появилась информация о якобы вероятном существенном загрязнении воздуха над Украиной (со ссылкой на специализированный сервис Ventusky).
Позже о реальной ситуации с качеством воздуха рассказали в Укргидрометцентре и Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов.
Эксперты объяснили, что приложение Ventusky может показывать фейковое загрязнение из-за нехватки актуальной информации в глобальных базах данных (поскольку для создания прогнозов она комбинируется с данными об атмосферных условиях).
Между тем в Киеве с начала прошлых выходных качество воздуха на самом деле существенно ухудшилось. В понедельник, 24 февраля, столица Украины заняла 6 место в мире по уровню загрязнения воздуха.
Учитывая это, гражданам советовали закрывать окна (воздерживаться от проветривания помещений), ограничивать пребывание на улице, пить побольше воды, а также использовать очистители воздуха (у кого они есть).
По состоянию на утро 27 февраля уровень загрязненности воздуха в Киеве несколько снизился. Ситуация с качеством воздуха начала стабилизироваться.
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