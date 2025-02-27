Пахнет дымом и нечем дышать? Почему в некоторых городах Украины ухудшилось качество воздуха

В последнее время в Киеве и других городах Украины могли фиксировать существенный уровень загрязнения воздуха. Однако это - "стандартная ситуация" при антициклонах.

Почему в некоторых городах Украины могли фиксировать существенное загрязнение воздуха

Эксперт рассказала, что на территорию Украины в течение длительного периода влиял антициклон - поле высокого давления.

"Мы были практически в его центре. В течение нескольких дней даже был "штиль". Поэтому в Киеве и некоторых других городах наблюдался повышенный уровень загрязнения воздуха", - сообщила Птуха.

По ее словам, "в Киеве несколько дней назад была "стандартная ситуация" при антициклонах" - когда (особенно в зимний период) сохраняется маловетреная погода без осадков.

"Между тем источники выбросов остаются практически те же, что и всегда. Преимущественно это - автотранспорт. Плюс, учитывая низкие температуры, было и печное отопление. Возможно где-то какие-то дополнительные генераторы", - объяснила синоптик.

Она отметила, что "все эти примеси накапливались", однако учитывая синоптическую ситуацию "сильно не рассеивались".

Кроме того, в этот период наблюдалось такое явление, как температурная инверсия.

"Это когда нестандартное распределение температуры по высоте. При стандартных условиях температура с высотой снижается. То есть у земли - теплее, а потом, с высотой, становится прохладнее. А вот в некоторые утренние часы во время таких антициклонов, во время интенсивного выхолаживания околоприземной поверхности, когда нет облаков, могло образовываться такое явление, как температурная инверсия", - рассказала Птуха.

Она уточнила, что в это время "возле земли воздух был холоднее, чем на определенной высоте".

"Где-то около километра, например. Там могла быть прослойка более теплого воздуха. И это был такой, будто задерживающий слой. Соответственно, воздух не перемешивался. И это могло быть дополнительным фактором сдерживания примесей в приземном слое", - отметила представительница УкрГМЦ.

Учитывая такие факторы, кое-где мог ощущаться неприятный запах дыма или гари.

"Особенно загрязнение воздуха было ощутимым в крупных городах. Основное - это источники выбросов - автотранспорт, отопление, заводы. Они всегда есть. Просто при таких синоптических условиях они не так интенсивно рассеиваются и накапливаются. А когда штиль, ветра вообще нет, то, конечно, оно никуда не девается", - отметила синоптик.

В то же время она сообщила, что в дальнейшем по территории нашей страны будут проходить атмосферные фронты. Ожидаются "процессы с северо-запада".

"Поэтому воздушные массы уже будут меняться. Будут более насыщенные влагой. Поэтому уже и воздух будет чище", - пояснила она.

Эксперт отметила, что даже сегодня, в принципе, "сильного загрязнения уже не наблюдается".

"На нас еще влияет антициклон, но уже начались изменения синоптических процессов. И скорости ветра у нас уже выше немного. И это способствует более интенсивному рассеиванию примесей и взвешенных веществ, которые могут быть в воздухе", - подытожила Птуха.