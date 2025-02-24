Киев занял 6 место в мире по уровню загрязнения воздуха: в каких районах хуже всего

По состоянию на утро понедельника, 24 февраля, в большинстве районов Киева фиксируют существенный уровень загрязненности воздуха. При этом радиационный фон во всем городе - в пределах нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

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Загрязнение воздуха на правом берегу Киева

В КГГА рассказали, что в целом в столице утром 24 февраля удерживается высокий уровень загрязненности воздуха.

На стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха утром 14 февраля показатели по загрязнению являются следующими:

улица Щусева, 20 - общий индекс качества воздуха 70 (средний уровень загрязненности);

- общий индекс качества воздуха 70 (средний уровень загрязненности); улица Китаевская, 22 - общий индекс качества воздуха 72 (средний уровень загрязненности);

- общий индекс качества воздуха 72 (средний уровень загрязненности); проспект Берестейский, 97 - общий индекс качества воздуха 89 (высокий уровень загрязненности);

- общий индекс качества воздуха 89 (высокий уровень загрязненности); проспект Европейского Союза, 64-Г - общий индекс качества воздуха 100 (очень высокий уровень загрязненности);

- общий индекс качества воздуха 100 (очень высокий уровень загрязненности); улица Туровская, 28 - общий индекс качества воздуха 100 (очень высокий уровень загрязненности).

Загрязнение воздуха на левом берегу столицы

Между тем на левом берегу Киева уровень загрязненности атмосферного воздуха, согласно информации КГГА, очень высокий.

На стационарных пунктах мониторинга загрязнение воздуха фиксируют по таким адресам:

улица Харьковское шоссе, 7/1 - общий индекс качества воздуха 100 (очень высокий уровень загрязненности);

- общий индекс качества воздуха 100 (очень высокий уровень загрязненности); улица Архитектора Вербицкого, 26 - общий индекс качества воздуха 100 (очень высокий уровень загрязненности).

Позиция Киева в мировом рейтинге качества воздуха

Согласно информации ведущего мирового поставщика данных о загрязнении воздуха IQAir, по состоянию на утро 24 февраля Киев занял 6 место в рейтинге качества воздуха среди крупных городов мира (с индексом 178 - "нездоровый").

Качество воздуха в Киеве по данным IQAir (скриншот: iqair.com/ukraine/kyiv)

В целом список 10 городов с наибольшим уровнем загрязнения воздуха выглядит следующим образом:

Дакар (Сенегал);

Сараево (Босния и Герцеговина);

Лахор (Пакистан);

Ташкент (Узбекистан);

Ухань (Китай);

Киев (Украина);

Дели (Индия);

Белград (Сербия);

Шанхай (Китай);

Карачи (Пакистан).

Рейтинг качества воздуха в крупных городах мира (скриншот: iqair.com/world-air-quality)

Вероятные причины загрязнения воздуха и рекомендации

Украинцам рассказали, что вероятной причиной ухудшения состояния воздуха является накопление взвешенных веществ (пыли).

"Поскольку маловетреная погода при повышенном атмосферном давлении не способствует рассеиванию примесей", - уточнили в Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

До улучшения ситуации с состоянием воздуха гражданам рекомендуют:

закрыть окна (воздерживаться от проветривания помещений);

ограничить пребывание на улице (особенно длительное);

пить много воды;

если есть очиститель воздуха - включить его на максимум.

Как киевлянам следить за качеством воздуха в городе

Общий индекс качества воздуха (Common Air Quality Index или CAQI) формируется автоматически на основе показателей нескольких основных загрязнителей:

ТЧ2.5 и ТЧ10 (частицы пыли);

SO2 (диоксид серы);

NO2 (диоксид азота);

О3 (приземный озон);

CO (оксид углерода).

То есть чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.

"Градация" показателя CAQI (скриншот: kyivcity.gov.ua)

Следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в столице в режиме реального времени можно: