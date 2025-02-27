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На Украину надвигается "грязное облако"? Что об этом говорит Укргидрометцентр

Четверг 27 февраля 2025 14:12
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На Украину надвигается "грязное облако"? Что об этом говорит Укргидрометцентр Некоторые утверждают, будто на Украину надвигается "грязное облако" (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В социальных сетях кое-где распространяется информация, будто на Украину надвигается "грязное облако". В Украинском гидрометеорологическом центре сказали, стоит ли верить таким прогнозам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова представительницы УкрГМЦ в эфире всеукраинского информационного телемарафона "Єдині новини" на канале "Ми - Україна".

Что рассказали о "грязном облаке" в Укргидрометцентре

В последнее время в социальных сетях кое-где распространяется информация со ссылкой на синоптические радары, будто в начале марта всю Украину накроет "грязное облако".

Сообщается, якобы такая ситуация сложится сначала в западных и восточных областях, а в течение 3-4 марта - "облако" распространится в центральных и южных регионах (с удержанием в течение нескольких дней).

Между тем в Укргидрометцентре такую информацию опровергли.

"Очень настойчиво просим не доверять таким непроверенным источникам из интернета", - подчеркнула Птуха.

Она признала, что в последнее время "очень часто почему-то в Telegram-каналах кто-то начинает распространять информацию из таких, "модельных" расчетов сайта Ventusky".

"Но пока такая информация - не подтверждена", - отметила эксперт и сообщила, что такого понятия, как "грязное облако" вообще не существует.

"Обо всех загрязнениях и каких-то опасностях... мы мониторим и заблаговременно сообщаем", - подытожила синоптик.

Напомним, ранее в сети уже появлялась информация о якобы вероятном существенном загрязнении воздуха над Украиной - со ссылкой на специализированный сервис Ventusky.

Позже о реальной ситуации с качеством воздуха рассказали в Укргидрометцентре и Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов.

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