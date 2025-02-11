Фейковое загрязнение? Что на самом деле происходит с качеством воздуха над Украиной

Недавно в сети появилась информация о якобы вероятном существенном загрязнении воздуха над Украиной - со ссылкой на специализированный сервис Ventusky. О реальной ситуации с качеством воздуха рассказали в Укргидрометцентре и Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов.

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Почему Ventusky показывает загрязнение и выбросы

В Украинском гидрометеорологическом центре сообщили, что приложение Ventusky показывает фейковое загрязнение над нашей страной. Это объяснили тем, что сервис (как и другие подобные) использует численные модели и глобальные базы данных, которые не обновляются мгновенно.

"Например, для создания прогноза загрязнения воздуха, модели нужно знать, где расположены основные источники выбросов. Поэтому она берет эту информацию из глобальных баз данных (EDGAR, CAMS), в которые когда-то были внесены украинские заводы, ТЭС и другие крупные источники загрязнения", - рассказали украинцам.

Обычно обновление этих баз происходит раз в несколько лет, но в случае Украины (на фоне войны) этого не было уже более 11 лет. Следовательно, Ventusky "показывает несуществующие выбросы", поскольку "до сих пор считает активными предприятия, которые уже остановились или разрушены из-за войны".

В качестве примера эксперты привели завод (который ранее производил 1 млн тонн стали и выбрасывал определенное количество загрязнителей) и модель, которая предполагает, что он продолжает работать.

Далее эта информация комбинируется с данными об атмосферных условиях:

если антициклон и отсутствие ветра - модель прогнозирует накопление загрязнения;

если ветер или осадки - модель предполагает рассеивание загрязнения.

"Как видно на карте Ventusky, система до сих пор считает, что работают "Азовсталь", Новокаховский электромашиностроительный завод и другие предприятия, которые уже не функционируют. Именно возле них Ventusky прогнозирует превышение диоксида серы и азота в ближайшие дни, хотя реальных источников выбросов там больше нет", - отметили в УкрГМЦ.

Уточняется, что подобная ситуация - по всей Украине (многие предприятия уничтожены или остановились, но алгоритмы этого не знают и продолжают показывать фиктивные выбросы).

Данные сервиса Ventusky (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Какова на самом деле ситуация с качеством воздуха над Украиной

В Укргидрометцентре сообщили, что обычно страны вносят коррективы в глобальные базы, чтобы прогноз загрязнения был более точным. Однако Украина эти данные пока не обновляет.

"Это означало бы передачу информации обо всех действующих предприятиях, их мощности и типах выбросов. В условиях войны это невозможно из соображений безопасности", - объяснили специалисты.

Кроме того, украинцев призвали не доверять прогнозам загрязнения из неофициальных источников (таких, как Ventusky), ведь это - лишь модель, а не реальные данные.

"Сейчас самыми достоверными являются фактические измерения с наземных постов и спутниковый мониторинг", - подчеркнули в УкрГМЦ.

Отмечается, что по состоянию на 11 февраля пыль в атмосфере над Украиной не фиксируется. Условий для ее поступления из других регионов в ближайшие дни также нет.

Прогноз атмосферных условий и их влияния на загрязнение воздуха является следующим:

11-12 февраля - воздушные массы будут перемещаться с востока на запад со скоростью 3-10 м/с, поэтому загрязненный воздух не будет поступать из Европы (куда перемещается небольшое количество пыли), то есть до Украины не дойдет;

13 февраля - антициклон, слабый ветер (1-5 м/с), возможно накопление местного загрязнения, особенно в крупных городах (транспортные выбросы), и в зоне размещения ТЭС;

14-15 февраля - изменение погоды: ветер усилится (5-12 м/с), ожидается похолодание и осадки (преимущественно снег), которые очистят воздух.

Публикация УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Что говорят европейские эксперты и в Минприроды

В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины также отреагировали на то, что в средствах массовой информации (в частности по данным портала Ventusky) активно начала распространяться информация о прогнозе ухудшения качества атмосферного воздуха с 13 февраля - в связи с якобы пылевым облаком, которое "вероятно приближается к Украине из Европы".

Украинцам напомнили, что в Европейском Союзе основным поставщиком независимой информации по вопросам состояния окружающей среды является Европейское экологическое агентство (ЕЕА).

"По его данным, сейчас в Европе действительно наблюдается ухудшение качества воздуха в связи с повышением содержания в воздухе твердых частиц РМ 2,5... В связи с этим Минприроды связалось с экспертами Финского метеорологического института, которые предоставляют Украине всестороннюю поддержку в рамках проекта UFAIR в сфере качества воздуха", - рассказали в ведомстве.

Европейский индекс качества воздуха (инфографика: airindex.eea.europa.eu)

В ответ финские специалисты:

поделились своей моделью прогнозирования;

сообщили, что направление движения пылевой бури идет на запад (в противоположную от Украины сторону);

отметили, что наиболее вероятная причина такого качества воздуха является не наличие пылевого облака, а погодные условия (высокое давление над территорией Германии и Польши и температура около 0 градусов по Цельсию), способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

"В свою очередь сейчас ситуация с состоянием качества атмосферного воздуха в Украине является стабильной. Ухудшение - не зафиксировано", - отметили в министерстве.

Украинцам напомнили также, что ознакомиться с информацией о качестве воздуха, полученной из различных типов пунктов наблюдений в Украине, можно на сайте "Екозагроза".

Пост Минприроды (скриншот: facebook.com/EnvironmentalofUkraine)