ua en ru
Ср, 13 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

The Economist написало о выборах в Украине в 2025 году. Эксперт оценил, возможно ли это

Киев, Среда 13 ноября 2024 16:48
UA EN RU
The Economist написало о выборах в Украине в 2025 году. Эксперт оценил, возможно ли это Фото: в Украине выборы в 2025 году весной маловероятны (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Олейник

В СМИ появились слухи о том, что президентские выборы в Украине могут провести уже весной 2025 года. Но такое развитие событий маловероятно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist и эксклюзивный комментарий политолога Игоря Рейтеровича для YouTube-канала РБК-Украина.

Что написало The Economist

По данным издания, самая ранняя дата президентских выборов, которую уже обсуждают в Киеве, это 25 мая 2025 года.

При этом The Economist утверждает, что подготовка к выборам в Украине уже якобы началась. В частности, региональные избирательные штабы "начали работать над списками кандидатов".

В то же время Офис президента Украины отрицает такие слухи.

Реакция политолога

Политолог Игорь Рейтерович отметил, что он может гипотетически представить прекращение огня через несколько месяцев после того, как пройдет инаугурация Дональда Трампа, а также начало переговоров.

"Но буквально через два-три месяца после прекращения огня проведение выборов в Украине мне кажется маловероятной идеей. Я объясню почему. Есть здесь как объективные, так и субъективные моменты", - добавил он.

По словам эксперта, объективный момент состоит в том, что есть решение Верховной Рады о том, что выборы в Украине должны состояться не раньше чем через 6 месяцев после завершения правового режима военного положения. Это необходимо для проверки всех реестров, а также для того, чтобы у партий была возможность провести предвыборные кампании.

Также, как обратил внимание Рейтерович, субъективный момент состоит в том, что режим военного положения могут не отменить на следующий день после условного перемирия между Украиной и Россией.

Такой правовой режим может затянуться еще как минимум на несколько недель, поскольку нужно будет провести проверку на линии разграничения, запустить процессы демобилизации и мобилизации и не только.

"Так что вопрос с выборами, если и будет подниматься в 2025 году, то с большой вероятностью это будет где-то к концу года. То есть осень. Так быстро, как это пишут в The Economist, к сожалению, в Украине это не сработает", - отметил политолог.

Напомним, ранее собеседник РБК-Украина в "Слуге народа" заявлял о том, что некоторые чиновники считают возможным проведение выборов в следующем году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Президентские выборы Выборы в Украине Война в Украине
NEWS
"Всегда открыты к сотрудничеству". Умеров обратился к бизнесу по бронированию
"Всегда открыты к сотрудничеству". Умеров обратился к бизнесу по бронированию
DAILY
Решающая зима. Будет ли РФ атаковать энергетику и остановит ли Путина приход Трампа
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Решающая зима. Будет ли РФ атаковать энергетику и остановит ли Путина приход Трампа