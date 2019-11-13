Україна нічого не винна Трампу, - Тейлор

Повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор стверджує, що Україна нічого не винна президенту США Дональду Трампу. Про це він сказав в Конгресі в рамках слухання щодо імпічменту Трампа, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Трамп вважав, що українці обійшлися з ним несправедливо і тому він подумав, що вони зобов'язані виправити це.

"Влада України отримувала підтримку, і вони це високо цінували, але вони нічим не забов'язані президенту Трампу", - сказав він.

Нагадаємо, в Конгресі Сполучених Штатів Америки почалися перші відкриті свідчення про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа. Зараз доповідають глава дипмісії США в Україні Вільям Тейлор і заступник держсекретаря Джордж Кент.

Як повідомляло РБК-Україна, процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа планують завершити розслідувати в Конгресі до Різдва, 25 грудня. У Палаті представників планують, щоб Сенат почав розгляд імпічменту з початку 2020 року.

Раніше повідомлялося, що у вересні президенту США Дональду Трампу оголосили про початок імпічменту через телефонну розмову з Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на українського президента для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден.