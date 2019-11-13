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Трампа більше хвилювало розслідування проти Байдена, ніж Україна, - Тейлор

Новини » Політика     13.11.2019 - 19:33
Трампа більше хвилювало розслідування проти Байдена, ніж Україна, - Тейлор
Фото: Вільям Тейлор (УНІАН)

Під час перших свідчень 22 жовтня Тейлор не володів цією інформацією

Повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор поділився новими деталями, які вказують на корисливу позицію Дональда Трампа щодо України .Про це він сказав під час відкритих слухань у Конгресі щодо імпічменту Трампа, повідомляє РБК-Україна.

За словами Тейлора, посол США в ЄС Гордон Сондленд подзвонив Трампу і розповів йому про зустрічі в Києві.

"Після розмови з президентом Трампом член мого штабу запитав посла Сондленда, що президент Трамп думає про Україну. Посол Сондленд відповів, що президент Трамп більше дбав розслідуванням проти Байдена, на якому наполягав адвокат Джуліані", - сказав він.

Також Тейло заявив, що під час перших свідчень 22 жовтня він не володів цією інформацією.

Нагадаємо, в Конгресі Сполучених Штатів Америки почалися перші відкриті свідчення про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа. Зараз доповідають глава дипмісії США в Україні Вільям Тейлор і заступник держсекретаря Джордж Кент.

Як повідомляло РБК-Україна, Раніше повідомлялося, що у вересні президенту США Дональду Трампу оголосили про початок імпічменту через телефонну розмову з Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на українського президента для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден.

Крім того, процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа планують завершити розслідувати в Конгресі до Різдва, 25 грудня. У Палаті представників планують, щоб Сенат почав розгляд імпічменту з початку 2020 року.

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