Тейлор дав свідчення у Конгресі США у справі про імпічмент Трампа

Голова дипломатичної місії США в Україні Вільям Тейлор дав свідчення у Конгресі США у справі про імпічмент американського президента Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами Тейлора,

Нагадаємо, президенту США Дональду Трампу оголосили про початок імпічменту з-за телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на українського президента для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден.

Крім того, Конгрес США для дачі свідчень у справі про імпічмент президента Дональда Трампа викликали щонайменше п'ять нинішніх і колишніх високопосадовців адміністрації США.

Додамо, що головний свідок у справі про імпічмент президента Дональда Трампа, посол США в ЄС Гордон Сондленд дав свідчення у Конгресі 17 жовтня, незважаючи на заперечення Державного департаменту.