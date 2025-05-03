"Тет-а-тет сработал". Зеленский рассказал о встрече с Трампом и намекнул на ПВО

"С президентом Трампом, я считаю, у нас был лучший разговор из всех. Может он был самый короткий, но самый предметный. При всем уважении к нашим командам, но формат тет-а-тет, на мой взгляд, сработал", - сказал он.

По словам президента, само соглашение по недрам дает возможность защищать будущие инвестиции США, защищать, в частности, противовоздушной обороной Украину и украинцев.

"И поэтому мы готовы, чтобы вкладом были системы ПВО. Я ему сказал о необходимом количестве - он пообещал, что они будут работать над этим, и это не бесплатные вещи. И я хотел бы иметь возможность, чтобы у нас был доступ к закупке американского оружия", - отметил Зеленский.