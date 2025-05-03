"Тет-а-тет спрацював". Зеленський розповів про зустріч з Трампом і натякнув на ППО

"З президентом Трампом, я вважаю, у нас була найкраща розмова з усіх. Може вона була найкоротша, але найпредметніша. При всій повазі до наших команд, але формат тет-а-тет, на мій погляд, спрацював", - сказав він.

За словами президента, сама угода щодо надр дає можливість захищати майбутні інвестиції США, захищати, зокрема, протиповітряною обороною Україну і українців.

"І тому ми готові, щоб внеском були системи ППО. Я йому сказав про необхідну кількість - він пообіцяв, що вони працюватимуть над цим, і це не безкоштовні речі. І я хотів би мати можливість, щоб у нас був доступ до закупівлі американської зброї", - зазначив Зеленський.