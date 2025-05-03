"Тет-а-тет спрацював". Зеленський розповів про зустріч з Трампом і натякнув на ППО

Президент України Володимир Зеленський поділився новими деталями зустрічі з Трампом в Ватикані. Він сказав, що особиста розмова дала свої результати.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на його заяву під час зустрічі із журналістами.
"З президентом Трампом, я вважаю, у нас була найкраща розмова з усіх. Може вона була найкоротша, але найпредметніша. При всій повазі до наших команд, але формат тет-а-тет, на мій погляд, спрацював", - сказав він.
За словами президента, сама угода щодо надр дає можливість захищати майбутні інвестиції США, захищати, зокрема, протиповітряною обороною Україну і українців.
"І тому ми готові, щоб внеском були системи ППО. Я йому сказав про необхідну кількість - він пообіцяв, що вони працюватимуть над цим, і це не безкоштовні речі. І я хотів би мати можливість, щоб у нас був доступ до закупівлі американської зброї", - зазначив Зеленський.
1 травня Україна і США уклали угоду про економічне співробітництво, відому як "угода про надра". Документ підписали перший віцепрем'єр-міністр і міністр економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент.
Після підписання угоди міністр економіки України Юлія Свириденко заявила, що Вашингтон може надати нові системи ППО для захисту українських міст від російських ракетних атак, але адміністрація Трампа не стала розглядати це питання.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський і Дональд Трамп зустрілися у Ватикані 26 квітня. До цього Зеленський назвав зустріч з Трампом "дуже символічною". До цього ЗМІ писали і про те, що Зеленський сказав Трампу, що не боїться йти на поступки заради припинення війни, але для цього йому потрібні досить надійні гарантії безпеки.
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