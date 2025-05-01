СМИ узнали, как может повлиять соглашение о недрах на помощь Украине от США

Президент США Дональд Трамп может одобрить поставки оружия Украине после подписания соглашения о недрах. Журналисты оценили, насколько это реально.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Times .

Как отмечает издание, "долгожданное соглашение" о недрах, подписанное в среду, 30 апреля, между Украиной и США, "дало Киеву столь необходимую уверенность в долгосрочной поддержке Вашингтона".

"Это также может затруднить президенту Трампу попытку принудить Украину к мирному соглашению с Россией, которое Киев считает наносящим ущерб своим национальным интересам", - отмечают журналисты.

Позиция Трампа по поддержке Украины

Источники полагают, что маловероятно, что Трамп полностью прекратит военную и экономическую помощь Киеву.

Они говорят, что Трамп "опасается брать на себя вину, если Россия сокрушит Украину в случае, если он откажется от поддержки".

"Это будет проводить параллели с хаотичным и унизительным выводом войск США при бывшем президенте США Джо Байдена из Афганистана.

Его Трамп назвал "самым позорным событием в истории нашей страны".

Украина может получить системы ПВО?

К тому же, недавние высказывания министра финансов Скотта Бессента про соглашение о недрах, вселили "в Украину новую веру".

После подписания соглашения министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что Вашингтон может предоставить новые системы ПВО для защиты украинских городов от российских ракетных атак, но администрация Трампа не стала рассматривать этот вопрос.

Однако проект соглашения предполагает, что Киев получит помощь США в сфере безопасности в обмен на доступ к своим природным ресурсам.

"Это может не соответствовать четким гарантиям безопасности, о которых изначально просил президент Зеленский, но в Киеве надеются, что Трамп одобрит новые поставки американского оружия на Украину, хотя бы для защиты энергетических активов, в сохранности которых Америка теперь кровно заинтересована", - констатируют авторы.

Насколько военная помощь от США для Украины реальна и при чем тут настроение Трампа

Журналисты напоминают, что Трамп не одобрял никакой военной помощи Киеву с начала своего нового срока президентства.

В статье подчеркивается и то, что с делка также заключена на фоне того, что, судя по всему, Трамп переосмысливает свое отношение к глааве Кремля Владимиру Путину.

"Конечно, все это может вскоре измениться в зависимости от настроения Трампа. Но на данный момент сделка, похоже, сигнализирует о подъеме в отношениях США и Украины после месяцев потрясений", - резюмируют авторы.