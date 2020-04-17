У Раді закликали МОЗ розробити стратегію тестування на антитіла до коронавірусу

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

У ВР пропонують розглянути видачу імунних сертифікатів для населення

Заступник глави Верховної ради Олена Кондратюк заявила, що Міністерство охорони здоров'я та Рада національної безпеки та оборони мають негайно приступити до розробки стратегії тестування населення на наявність антитіл до коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба ВР.

За її словами, зараз інформація про кількість громадян, захищених від повторного зараження COVID-19 завдяки власному імунітету, стає стратегічно важливою.

"За даними науковців, від 25% до 50% людей, які були інфіковані, можуть взагалі не відчувати симптомів. Тому урядам дуже важливо знати реальну кількість людей, які перехворіли коронавірусом у масштабах країни. Такі дані дозволять ухвалювати ефективні рішення про те, коли припиняти заходи соціальної ізоляції, знову відкривати бізнеси та школи", - заявила замглави парламенту.

Кондратюк підкреслила важливість планування закупівлі або ж власного виробництва таких тестів.

"Уряд України, МОЗ, РНБО мають негайно приступити до розробки стратегії тестування населення на наявність антитіл до коронавірусу. Необхідно забезпечити реалізацію такої стратегії відповідними ресурсами. Треба вже сьогодні планувати закупівлю, або власне виробництво достовірних тестових систем на антитіла до COVID-19", - сказала нардеп.

Віце-спікер Ради додала, що варто також розглянути питання щодо видачі імунних сертифікатів для населення та готувати відповідні зміни до постанов Кабінету міністрів.

"Громадяни з імунітетом повинні отримати можливість хоч завтра стати до роботи, щоб прогодувати свої сім’ї", - переконана замглави парламенту.

Нагадаємо, наймасштабніше у світі випробування препаратів для лікування пацієнтів з коронавірусом COVID-19 проходить у Великобританії. У ньому беруть участь більше 5 тис. пацієнтів у 165 лікарнях по всій Великобританії.

Як писало РБК-Україна, дослідники з Південної Кореї змогли визначити 38 антитіл, які здатні нейтралізувати коронавірус.