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Путин готов к небольшой военной операции против НАТО, - глава военной контрразведки Польши

Польша, Вторник 07 мая 2024 14:49
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Путин готов к небольшой военной операции против НАТО, - глава военной контрразведки Польши Фото: Путин готовится напасть на НАТО (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российский президент Владимир Путин уже готов к небольшой военной операции против страны НАТО. Это может быть Нарва или шведский остров.

Об этом сказал руководитель службы военной контрразведки Польши Ярослав Строжик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Dziennik Gazeta Prawna.

По его словам, все прогнозы относительно готовности России к потенциальному нападению на страну НАТО от аналитических центров базируются лишь на определенных предположениях, поскольку они не имеют полной информации.

"Путин, конечно, уже готов к какой-то мини-операции против одной из стран Балтии, например, чтобы войти в знаменитую Нарву. Или - высадиться на одном из шведских островов", - сказал Строжик.

В то же время намерения Путина останавливает позиция Запада. То, что Запад делает вместе для поддержки Украины, показывает ему, что в случае нападения на НАТО реакция Запада была бы еще большей, отметил Строжик.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия в может восстановить свой военный потенциал и напасть на страны НАТО уже в 2026 году. Он сослался на доклад немецких экспертов и таким образом аргументировал необходимость для стран Альянса увеличить расходы на оборону.

Президент Франции Эммануэль Макрон также заявлял о риске нападения со стороны России в ближайшие годы. Он заявил, что, лидеры Европы должны быть готовы к такому сценарию.

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