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Тестовый, рейтинговый и проходной балл: чем они отличаются и что важно для поступления

08:07 16.11.2026 Пн
3 мин
aimg Василина Копытко
Тестовый, рейтинговый и проходной балл: чем они отличаются и что важно для поступления Что абитуриентам нужно знать о баллах для поступления (коллаж РБК-Украина)
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При поступлении в университет абитуриенты сталкиваются сразу с несколькими видами баллов: тестовым, рейтинговым, конкурсным и проходным. У них разное назначение: одни показывают результат НМТ, другие определяют место поступающего в рейтинге и его шансы получить бюджетное место.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".

Тестовый и рейтинговый баллы

Тестовый балл - это количество баллов, которое поступающий получает за правильно выполненные задания каждого предметного блока национального мультипредметного теста (НМТ).

Рейтинговый балл - это результат перевода тестового балла по специальным таблицам, которые каждый год утверждается Министерством образования и науки. Именно эти баллы используют для участия в конкурсном отборе в заведения высшего образования.

В 2026 году рейтинговую оценку определяли по шкале от 100 до 200 баллов. Чтобы получить минимальные 100 баллов и принять участие в конкурсном отборе, поступающий должен был преодолеть порог по каждому предмету.

В 2026 году он составлял 15% правильных ответов по каждому предмету, а по украинскому языку и истории Украины - 15% плюс один правильный ответ.

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Что такое конкурсный бал

Конкурсный балл - это результат, по которому определяют место поступающего в рейтинге при поступлении в университет.

Его рассчитывают на основе рейтинговых баллов по предметам НМТ, которые умножают на соответствующие весовые коэффициенты. Их утверждает МОН для каждой специальности.

Также в формулу могут входить результаты творческого конкурса, отраслевой и региональный коэффициенты, баллы за успешное окончание подготовительных курсов и другие предусмотренные правилами поступления показатели.

Как формируется проходной балл

Проходной балл - это конкурсный балл последнего поступающего, получившего бюджетное место на определенной специальности в конкретном году.

Она зависит от количества бюджетных мест и результатов других абитуриентов. Для его определения используют широкий рейтинговый список, в который попадают заявления поступающих на определенную специальность в разных университетах.

Например, если на специальность претендуют 1000 абитуриентов, а государство выделило 560 бюджетных мест, их получат абитуриенты с высокими конкурентными баллами. Балл последнего поступающего, который пройдет на бюджет, и станет проходным.

Этот показатель меняется каждый год в зависимости от конкуренции и количества бюджетных мест.

Чтобы оценить свои шансы на поступление, абитуриенты могут просмотреть статистику предыдущих лет в информационной системе "Вступ.ОСВІТА.UA". Для этого нужно выбрать университет, специальность и сравнить рейтинговые списки за разные годы.

Какой минимальный балл нужен

Минимальный конкурсный балл для допуска к вступительному конкурсу не тождественен проходному. Его определяют правила приема университета или устанавливает МОН для отдельных специальностей.

В 2026 году для большинства специальностей конкурсный балл для поступления на бюджет на основе полного общего среднего образования не мог быть ниже 130 баллов.

В то же время для ряда специальностей действовали повышенные требования. В частности, для международных отношений, публичного управления и администрирования, права, международного права, стоматологии, медицины, педиатрии и медицинской психологии минимальный конкурсный балл для вступления как в бюджет, так и контракт составил 150 баллов.

Читайте также о том, что НМТ в 2027 году предлагают сократить с четырех предметов до трех. Среди обязательных хотят оставить украинский язык, математику и историю Украины, а предмет по выбору отменить.

Ранее мы писали о том, что в 2026-м в учреждения профессионального высшего образования причислили 172 365 студентов, что на 38 тысяч больше, чем в прошлом.

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