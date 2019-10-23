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Проверку депутатів на поліграфі повинна проводити держкомпанія, - Арахамія

Новини » Політика    23.10.2019 - 16:27
Проверку депутатів на поліграфі повинна проводити держкомпанія, - Арахамія
Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

За його словами, до державної компанії більше довіри

Тестування депутатів на поліграфі повинна здійснювати державна компанія. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, до державної компанії більше довіри.

"Я особисто хочу, щоб це була якась державна служба. Бо до державної служби поліграфа буде точно більше довіри, ніж до приватної. Тому я кажу, чи це буде СБУ, НАБУ, або САП, або головне управління розвідки. Мені байдуже", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальну справу за фактом того, що 11 членів парламентського Комітету з фінансів, податкової та митної політики нібито отримали по 30 тис. доларів за голосування проти законопроекту про ліквідацію корупційних схем при оцінці об'єктів нерухомості. Інформація про це з'явилася в ЗМІ.

Президент України Володимир Зеленський зажадав від усіх членів фінансового комітету Верховної ради пройти детектор брехні.

Перевірка відбудеться сьогодні о 20:00 у прямому ефірі. Детектор брехні пройде Давид Арахамія і заступник голови фінансового комітету, нардеп Олександр Дубинський. У фракції "Слуга народу" вважають, що перевірка потрібна для "зняття напруження" навколо ситуації.

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Новини України Слуга народаДавид Арахамія
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