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Тест на стійкість: як коронавірус вплине на рейтинг Володимира Зеленського

Новини » Політика   

Кількість випадків зараження коронавірусом по всьому світу щодня зростає десятками тисяч. Керівництво країн, охоплених пандемією, йде на жорсткі обмежувальні заходи, щоб припинити поширення хвороби. На це накладається глобальна економічна криза, в яку занурюється світ.

Загроза COVID-19 випала на закінчення першого року президентства Володимира Зеленського. Соцопитування, проведені в лютому, до введення в Україні карантину, показали, що рейтинг і довіра до глави держави залишалися високими.

Але будь-яка криза, якою б не була її природа, створює для влади ефект шторму. Або ти втримаєшся на плаву і догребеш до берега, або підеш під воду, втопивши в ній і свій рейтинг.

Спірні заходи

Дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) в лютому показало: якщо вибори відбудуться в той же місяць, то Володимир Зеленський отримає 44% голосів виборців. Це на 14% більше, ніж його результат у першому турі президентських перегонів.

На думку генерального директора КМІС Володимира Паніотто, ситуація з коронавірусом і супутні обмеження навряд чи негативно позначаться як на рейтингу президента, так і на рівні довіри до нього.

"Рейтинги інших політичних сил зараз зрости не можуть, адже кількість політики дуже зменшилася в засобах масової інформації. За таких умов партії практично не можуть якось себе проявляти", – вважає Паніотто.

Що стосується обмежень, гендиректор КМІС навів цифри з останнього дослідження інституту. Тут відразу варто зазначити, що опитування було проведено онлайн з вибіркою 402 людини і його похибка становить цілих 5%. Тобто дані фактично відображають настрої міського населення, яке користується інтернетом.

З цього опитування випливає, що 33,4% опитаних підтримують карантинні заходи. А 40,1% вважають, що вони мають бути більш жорсткими. Тобто сукупно карантин підтримують 73,5 відсотків.

Що обмеження надмірні відповіло 21,9% респондентів. Ще півтора відсотка сказали, що вони взагалі не потрібні. Це співвідношення схоже на те, яке було у другому турі президентських виборів, звернув увагу Паніотто.

"Можливо, люди, які не голосували під час виборів за нинішню владу, не підтримують її дії й зараз. А ті, хто голосував за неї – підтримують і зараз. Це, звичайно, може бути випадкове співпадіння цифр. Але, на мою думку, поки ситуація з коронавірусом на довіру до влади суттєво не вплинула", – уточнив експерт.

Заходи, які зараз впроваджує влада, виглядають досить рішучими, хоч і ризиковані для розвитку економіки, додав гендиректор КМІС. У лідера, який діє рішуче, найімовірніше, підтримка буде вищою.

"Тому рейтинги й довіра можуть зрости або залишитися такими ж, але, як мені здається, не впадуть. Хоча все залежить від того, якою буде динаміка поширення коронавірусу. Якщо в нас буде така ситуація, як в Італії, то це вплине дуже негативно. Якщо, наприклад, як у Японії чи Південній Кореї – тоді, мабуть, залишиться на тому рівні, який є", – припустив Паніотто.

Політолог Володимир Фесенко вважає, що ситуація з коронавірусом і карантинні заходи, навпаки, можуть мати негативний ефект на рейтинги влади. Але моделювати силу падіння поки складно і рано.

"Зниження рейтингів буде суттєвим і у президента, і в партії влади. Можливо, у Зеленського воно буде менше, ніж у його партії, внаслідок більш позитивного ставлення до нього та його особистих зусиль у нинішній кризовій ситуації", – уточнив експерт.

За його словами, у людей спрацює невдоволення і роздратування окремими обмеженнями, а також деякими управлінськими проблемами, зокрема – транспортними.

"Але найбільш негативний ефект буде не від карантину, а від значного погіршення соціально-економічної ситуації в країні. І не тільки у нас, а й у багатьох країнах світу, які найбільше зачепить пандемія і світова економічна криза", – сказав РБК-Україна Фесенко.

Сильна рука

Втім, Фесенко, як і Паніотто, вважає, що зниження рівня підтримки президента і його партії не призведе до стрибка рейтингу опозиційних сил. Криза, що насувається, може лише посилити недовіру українців до всіх нинішніх політичних еліт.

"Трохи в інших формах може повторитися системна криза довіри до політичних еліт, яка у нас проявилася перед президентськими виборами 2019 року і призвела до сенсаційних результатів. Ще одним наслідком нової кризи довіри може стати зростання попиту на "сильну руку", – зазначив Фесенко.

Про те, що реальний вплив пандемії та супутніх обмежень на підтримку влади проявиться в майбутньому, говорить і директор групи "Рейтинг" Олексій Антипович. На його думку, в період кризових ситуацій, карантину і паніки людям потрібно відчувати в комусь опору.

"Їм потрібен хтось, хто буде боротися з цим коронавірусом. Вони шукають когось, хто б вирішив цю проблему. І цей хтось – це влада. Зараз багато мерів міст майже уособили боротьбу з цим вірусом на місцях. Українці гуртуються навколо якогось лідера – міського голови, голови ОДА, президента, прем'єр-міністра, міністра внутрішніх справ, міністра охорони здоров'я", – розповів РБК-Україна Антипович.

Він згадав про приклад Дональда Трампа в США. На тлі боротьби з пандемією рейтинг схвалення його дій на президентському посту серед американців зріс до 49 відсотків. І це найвищий показник з тих пір, як він вступив на посаду.

"Чи буде так і з рейтингом Зеленського – поки я не готовий відповісти. Як соціолог я хотів би заміряти й дізнатися точку зору українців. І ми це обов'язково зробимо і покажемо", – зазначив Антипович.

Поки ж більшість громадян буде спостерігати, як влада справляється з епідемією. Деякі навіть поліпшать своє ставлення до неї, адже треба на когось спиратися, додав соціолог. Але якщо далі піде стрімке зростання кількості хворих, то рівень схвалення влади знизиться. Не в останню чергу – через схильність українців перекладати відповідальність на когось, пояснив керівник групи "Рейтинг".

Він вважає, що зараз більшість українців оцінює дії влади не за критерієм ефективності або неефективності боротьби з пандемією. А через призму обмеження власних можливостей – сходити в кафе, пересуватися по місту, заробляти гроші.

"За емоційними оцінками пандемії й карантинних заходів прийдуть раціональні оцінки, коли мова бути йти про зарплати, пенсії, ціни, курс гривні, закриття підприємств і бізнесу. І це, на мою думку, буде мати значно більший вплив на рейтинги влади, аніж навіть кількість смертей від коронавірусу", – сказав соціолог.

Заходи, які впроваджує команда президента і уряд в боротьбі з COVID-19, можуть мати більш нищівні наслідки, ніж сама пандемія. Як для рейтингів влади, так і для країни в цілому. У цій ситуації кожен крок повинен бути максимально вивірений, тому що кожна помилка буде коштувати людських життів.

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