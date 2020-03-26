Тест на устойчивость: как коронавирус повлияет на рейтинг Владимира Зеленского

Количество случаев заражения коронавирусом по всему миру изо дня в день растет десятками тысяч. Руководство стран, охваченных пандемией, идет на жесткие ограничительные меры, чтобы пресечь распространение болезни. На это накладывается глобальный экономический кризис, в который погружается мир.

Угроза COVID-19 выпала на окончание первого года президентства Владимира Зеленского. Соцопросы, проведенные в феврале, до введения в Украине карантина, показали, что рейтинг и доверие к главе государства оставались высокими.

Но любой кризис, какой бы ни была его природа, создает для власти эффект шторма. Либо ты удержишься на плаву и догребешь до берега, либо пойдешь под воду, утопив в ней и свой рейтинг.

Спорные меры

Исследование Киевского международного института социологии (КМИС) в феврале показало: если выборы состоятся в тот же месяц, то Владимир Зеленский получит 44% голосов избирателей. Это на 14% больше, чем его результат в первом туре в президентской гонки.

По мнению генерального директора КМИС Владимира Паниотто, ситуация с коронавирусом и сопутствующие ограничения вряд ли отрицательно скажутся как на рейтинге президента, так и на уровне доверия к нему.

"Рейтинги других политических сил сейчас вырасти не могут, ведь количество политики сильно уменьшилось в средствах массовой информации. В таких условиях партии практически не могут как-то себя проявлять", – считает Паниотто.

Что касается ограничений, гендиректор КМИС привел цифры из последнего исследования института. Тут сразу стоит отметить, что опрос был проведен онлайн с выборкой 402 человека, и его погрешность составляет целых 5%. То есть,данные фактически отражают настроения городского населения, которое пользуется интернетом.

Из этого опроса следует, что 33,4% опрошенных поддерживают карантинные меры. А 40,1% считают, что они должны быть более жесткими. То есть совокупно карантин поддерживают 73,5 процентов.

Что ограничения чрезмерны ответило 21,9% респондентов. Еще полтора процента сказали, что они и вовсе не нужны. Это соотношение похоже на то, которое было во втором туре президентских выборов, обратил внимание Паниотто.

"Возможно, люди, которые не голосовали на выборах за нынешнюю власть, не поддерживают ее действия и сейчас. А те, кто голосовал за нее – поддерживают и сейчас. Это, конечно, может быть случайное совпадение цифр. Но, по моему мнению, пока ситуация с коронавирусом на доверие к власти существенно не повлияла", – уточнил эксперт.

Меры, которые сейчас внедряет власть, выглядят достаточно решительными, хоть и рискованные для развития экономики, добавил гендиректор КМИС. У лидера, который действует решительно, скорее всего, поддержка будет выше.

"Поэтому рейтинги и доверие могут вырасти или остаться такими же, но, как мне кажется, не упадут. Хотя все зависит от того, какой будет динамика распространения коронавируса. Если у нас будет такая ситуация, как в Италии, то это повлияет очень негативно. Если, например, как в Японии или Южной Корее – тогда, наверное, останется на том уровне, который есть", – допустил Паниотто.

Политолог Владимир Фесенко считает, что ситуация с коронавирусом и карантинные меры, наоборот, могут оказать негативный эффект на рейтинги власти. Но моделировать силу падения пока сложно и рано.

"Снижение рейтингов будет значительным и у президента, и у партии власти. Возможно, у Зеленского оно будет меньше, чем у его партии, в результате более положительного отношения к нему и его личных усилий в нынешней кризисной ситуации", – уточнил эксперт.

По его словам, у людей сработает недовольство и раздражение отдельными ограничениями, а также некоторыми управленческими проблемами, в частности – транспортными.

"Но самый негативный эффект будет не от карантина, а от существенного ухудшения социально-экономической ситуации в стране. И не только у нас, но и во многих странах мира, которых больше всего затронет пандемия и мировой экономический кризис", – сказал РБК-Украина Фесенко.

Сильная рука

Впрочем, Фесенко, как и Паниотто, полагает, что снижение уровня поддержки президента и его партии не приведет к скачку рейтинга оппозиционных сил. Надвигающийся кризис может лишь усилить недоверие украинцев ко всем нынешним политическим элитам.

"Немного в других формах может повториться системный кризис доверия к политическим элитам, который у нас проявился перед президентскими выборами 2019 года и привел к сенсационным результатам. Еще одним последствием нового кризиса доверия может стать рост запроса на "сильную руку", – отметил Фесенко.

О том, что реальное влияние пандемии и сопутствующих ограничений на поддержку власти проявится в будущем, говорит и директор группы "Рейтинг" Алексей Антипович. По его мнению, в период кризисных ситуаций, карантина и паники людям нужно чувствовать в ком-то опору.

"Им нужен кто-то, кто будет бороться с этим коронавирусом. Они ищут кого-то, кто бы решил эту проблему. И этот кто-то – это власть. Сейчас многие мэры городов почти олицетворили борьбу с этим вирусом на местах. Украинцы консолидируются вокруг какого-то лидера – городского главы, главы ОГА, президента, премьер-министра, министра внутренних дел, министра здравоохранения", – рассказал РБК-Украина Антипович.

Он вспомнил о примере Дональда Трампа в США. На фоне борьбы с пандемией рейтинг одобрения его действий на президентском посту среди американцев вырос до 49 процентов. И это самый высокий показатель с тех пор, как он вступил в должность.

"Будет ли так и с рейтингом Зеленского – пока не готов ответить. Как социолог я хотел бы измерить и узнать точку зрения украинцев. И мы это обязательно сделаем и покажем", – отметил Антипович.

Пока же большинство граждан будет наблюдать, как власть справляется с эпидемией. Некоторые даже улучшат свое отношение к ней, ведь нужно на кого-то опираться, добавил социолог. Но если дальше пойдет стремительный рост количества больных, то уровень одобрения власти снизится. Не в последнюю очередь – из-за склонности украинцев перекладывать ответственность на кого-то, пояснил руководитель группы "Рейтинг".

Он считает, что сейчас большинство украинцев оценивают действия власти не по критерию эффективности или неэффективности борьбы с пандемией. А через призму ограничения собственных возможностей – сходить в кафе, передвигаться по городу, зарабатывать деньги.

"После эмоциональных оценок пандемии и карантинных мер придут рациональные оценки, когда речь пойдет о зарплатах, пенсиях, ценах, курсе гривны, закрытии предприятий и бизнеса. И это, по моему мнению, будет иметь гораздо больше влияния на рейтинги власти, чем даже количество смертей от коронавируса", – сказал социолог.

Меры, которые внедряет команда президента и правительство в борьбе с COVID-19, могут иметь более сокрушительные последствия, нежели сама пандемия. Как для рейтингов власти, так и для страны в целом. В этой ситуации каждый шаг должен быть максимально выверен, потому как каждая ошибка будет стоить человеческих жизней.