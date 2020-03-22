Тест Пенса на коронавірус негативний

Фото: Майк Пенс (flickr.com/whitehouse)

Він перевірився після того, як захворів працівник апарату

Віце-президент Майк Пенс і його дружина Карен Пенс у суботу зробили тест на виявлення коронавіруса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря Пенса Кеті Міллер у Twitter.

Вона сообшила, що обидва тести дали негативний результат на коронавірус.

"Рада повідомити, що результати тесту COVID-19 виявилися негативними як для віце-президента Майка Пенса, так і для другої леді Карен Пенс", - написала прес-секретар.

Раніше Пенс підтвердив, що він і його дружина Карен перевірятися на наявність коронавіруса.

РБК-Україна писало, що в п'ятницю стало відомо, що співробітник апарату Пенса заразився коронавірусом. Однак Пенс і президент США Дональд Трамп не мали з ним тісних контактів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що зробив тест на виявлення коронавіруса ввечері 13 березня, після того, як він зустрічався з бразильським чиновником, у якого виявився позитивний результат на коронавірус.

Раніше американський конгресмен-республіканець Маріо Діас-Баларт від штату Флорида, став першим членом Конгресу, у якого підтвердили зараження коронавірусом COVID-19.