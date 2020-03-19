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У США підтвердили зараження коронавірусом у конгресмена

Новини » Коронавірус     19.03.2020 - 04:34
У США підтвердили зараження коронавірусом у конгресмена
Фото: Маріо Діас-Баларт (GettyImages)

У нього з'явилися сильний жар і головний біль

Американський конгресмен-республіканець Маріо Діас-Баларт від штату Флорида, став першим членом Конгресу, у якого підтвердили зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

У прес-службі конгресмена заявили, що в суботу ввечері у Діас-Баларта погіршилося самопочуття: у нього з'явилися сильний жар і головний біль. Він здав тест на коронавірус і через якийсь час отримав позитивний результат.

Незабаром Діас-Баларт повідомив, що зараз почуває себе вже набагато краще.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що зробив тест на виявлення коронавіруса ввечері 13 березня після того, як контактирувал з зараженим. Результат тесту виявився негативним.

Раніше повідомлялося, що у президента Бразилії Жаїра Болсонару діагностували коронавірус COVID-19.

Крім того, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо самоізолювалося після того, як у його дружини Софі Грегуар Трюдо проявилися симптоми, схожі з симптомами вірусу. Сьогодні стало відомо, що Грегуар Трюдо все ж заразилася коронавірусом.

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