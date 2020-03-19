У США підтвердили зараження коронавірусом у конгресмена

Фото: Маріо Діас-Баларт (GettyImages)

У нього з'явилися сильний жар і головний біль

Американський конгресмен-республіканець Маріо Діас-Баларт від штату Флорида, став першим членом Конгресу, у якого підтвердили зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.



У прес-службі конгресмена заявили, що в суботу ввечері у Діас-Баларта погіршилося самопочуття: у нього з'явилися сильний жар і головний біль. Він здав тест на коронавірус і через якийсь час отримав позитивний результат.



Незабаром Діас-Баларт повідомив, що зараз почуває себе вже набагато краще.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що зробив тест на виявлення коронавіруса ввечері 13 березня після того, як контактирувал з зараженим. Результат тесту виявився негативним.

Раніше повідомлялося, що у президента Бразилії Жаїра Болсонару діагностували коронавірус COVID-19.

Крім того, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо самоізолювалося після того, як у його дружини Софі Грегуар Трюдо проявилися симптоми, схожі з симптомами вірусу. Сьогодні стало відомо, що Грегуар Трюдо все ж заразилася коронавірусом.