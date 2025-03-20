Tesla отозвала почти все Cybertrucks в США: в чем причина

Отзыв охватывает более 46 000 транспортных средств, произведенных с ноября 2023 года по 27 февраля 2024 года.

Хотя компания не прекращает поставки новых Cybertruck, отозванные автомобили составляют значительную часть всех транспортных средств этой модели на дорогах.

Отзыв может стать ударом для Tesla, чья репутация уже подвергается испытанию. Акции компании в этом году потеряли около 50% своей стоимости, в частности из-за возросшей конкуренции на рынке электромобилей, старения моделей и негативной реакцией на противоречивую роль генерального директора Илона Маска, как генерального директора.

Tesla отзывает автомобили из-за того, что внешняя отделочная панель из нержавеющей стали может отсоединиться от автомобиля, повышая риск аварии.

Вице-президент исследовательской фирмы AutoForecast Solutions Сэм Фиорани сказал, что этот случай сосредотачивает внимание на проблемах качества, которых Tesla избегала в течение многих лет.

"Репутация создается долго, и ее можно очень быстро запятнать", - подчеркнул он.

Заметим, что акции производителя электромобилей во время утренних торгов уже упали на 1,2%.