Tesla отзовет почти 4 тысячи Cybertrucks из-за технической неисправности

Американская автомобильная компания Tesla может отозвать почти 4 тысячи машин Cybertrucks из-за технической неисправности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) заявило, что отзывает 3878 машин Cybertruck, чтобы починить накладку на педаль акселератора, которая может ослабнуть и застрять в обшивке салона.

По данным издания, зажатая педаль акселератора может привести к непреднамеренному ускорению транспортного средства, увеличивая риск аварии.