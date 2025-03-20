Tesla відкликала майже всі Cybertrucks в США: в чому причина

Tesla відкликає майже всі автомобілі Cybertruck, які були продані в Сполучених Штатах. Це сталося через несправність зовнішньої панелі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Відкликання охоплює понад 46 000 транспортних засобів, вироблених з листопада 2023 року по 27 лютого 2024 року.
Хоча компанія не припиняє поставки нових Cybertruck, відкликані автомобілі складають значну частину всіх транспортних засобів цієї моделі на дорогах.
Відкликання може стати ударом для Tesla, чия репутація вже піддається випробуванню. Акції компанії цього року втратили близько 50% своєї вартості, зокрема через збільшену конкуренцію на ринку електромобілів, старіння моделей та негативною реакцією на суперечливу роль генерального директора Ілона Маска, як генерального директора.
Tesla відкликає автомобілі через те, що зовнішня оздоблювальна панель з нержавіючої сталі може від’єднатися від автомобіля, підвищуючи ризик аварії.
Віце-президент дослідницької фірми AutoForecast Solutions Сем Фіорані зазначив, що цей випадок зосереджує увагу на проблемах якості, яких Tesla уникала протягом багатьох років.
"Репутація створюється довго, і її можна дуже швидко заплямувати", - наголосив він.
Зауважимо, що акції виробника електромобілів під час ранкових торгів вже впали на 1,2%.
Нагадаємо, що рік тому автомобільна компанія Tesla повідомляла, що збирається відкликати майже 4 тисячі машин Cybertrucks через технічну несправність.
Крім того, ми писали, що Tesla випустила найдешевший Cybertruck. Його ціна склала всього 1500 доларів. Детальніше про автомобіль можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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