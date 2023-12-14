Tesla отзывает более 2 миллионов автомобилей из-за дефекта автопилота

Компания Tesla, принадлежащая Илону Маску, отзывает более 2 миллионов автомобилей из-за неисправности автопилота. Это самый большой отзыв в истории автопроизводителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Это произошло после двухлетнего расследования федерального агентства США по безопасности дорожного движения (NHTSA) по технологиям автономного управления Tesla. В результате регулятор обнаружил, что система помощи водителю была отчасти неисправной.

"Автоматизированная технология имеет большие перспективы для повышения безопасности, но только тогда, когда она вводится ответственно", - говорится в отчете NHTSA.

Утверждается, что компания Илона Маска должна устранить неисправность более чем в двух миллионах автомобилей. Это касается почти каждой Tesla, проданной в США с момента запуска функции автопилота в 2015 году. Это самый большой отзыв за всю историю автопроизводителя.

Стоит отметить, что акции автопроизводителя упали на 1,9%.

Tesla уже заявила, что отправит обновление программного обеспечения, чтобы решить проблему. Это происходит автоматически и не требует посещения дилерского центра, но регулятор США все еще называет процедуру отзывом.

Отзыв авто компанией Tesla

Компания Илона Маска далеко не в первый раз отзывает свои автомобили. Осенью прошлого года Tesla отозвала около 1,1 млн автомобилей в США из-за проблемы со стеклоподъемниками.

Также, той осенью из-за выявленных проблем с задними фонарями компания отозвала более 320 тысяч авто, а из-за неполадок в срабатывании подушки безопасности почти 30 тысяч.