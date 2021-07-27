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Tesla повідомила про чистий прибуток у розмірі понад 1 млрд доларів

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Вашингтон, Вівторок 27 липня 2021 09:42
Tesla повідомила про чистий прибуток у розмірі понад 1 млрд доларів Фото: генеральний директор Tesla Motors Ілон Маск (Maja Hitij / Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Компанія Tesla отримала 1,14 млрд доларів прибутку в другому кварталі. Показник в 10 разів вище, ніж рік тому.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNBC.

Квартальний прибуток вперше перевищив трирівневий поріг.

При цьому автомобільна виручка склала 10,2 млрд доларів. З цієї суми 354 млн доларів припали на продаж регулюючих кредитів.

Нагадаємо, Маск залишається третім у списку найбагатших людей планети, лише трохи випереджаючи співзасновника Microsoft Білла Гейтса.

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Tesla Илон Маск
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