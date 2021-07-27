Tesla повідомила про чистий прибуток у розмірі понад 1 млрд доларів
Фото: генеральний директор Tesla Motors Ілон Маск (Maja Hitij / Getty Images)
Компанія Tesla отримала 1,14 млрд доларів прибутку в другому кварталі. Показник в 10 разів вище, ніж рік тому.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNBC.
Квартальний прибуток вперше перевищив трирівневий поріг.
При цьому автомобільна виручка склала 10,2 млрд доларів. З цієї суми 354 млн доларів припали на продаж регулюючих кредитів.
Нагадаємо, Маск залишається третім у списку найбагатших людей планети, лише трохи випереджаючи співзасновника Microsoft Білла Гейтса.