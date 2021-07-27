Tesla сообщила о чистой прибыли в размере более 1 млрд долларов
Фото: генеральный директор Tesla Motors Илон Маск (Maja Hitij/Getty Images)
Компания Tesla получила 1,14 млрд долларов прибыли во втором квартале. Показатель в 10 раз выше, чем год назад.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNBC.
Квартальная прибыль впервые превысила трехуровневый порог.
При этом автомобильная выручка составила 10,2 млрд долларов. Из этой суммы 354 млн долларов пришлись на продажу регулирующих кредитов.
Напомним, Маск остается третьим в списке богатейших людей планеты, лишь немного опережая соучредителя Microsoft Билла Гейтса.