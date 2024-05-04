Tesla против Tesla. Компания Илона Маска подала в суд на индийский тезку

Автокомпания американского миллиардера Илона Маска Tesla подала в суд на индийского производителя аккумуляторов. В иске говорилось о нарушении торговой марки путем использования бренда "Tesla Power" для продвижения своей продукции.

Компания Маска требует от индийского тезки возмещения убытков и постоянного судебного запрета

На слушаниях в суде Нью-Дели на этой неделе Tesla заявила, что индийская компания продолжала рекламировать свою продукцию под брендом "Tesla Power", несмотря на сообщение о прекращении, направленное в апреле 2022 года.