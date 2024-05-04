Tesla против Tesla. Компания Илона Маска подала в суд на индийский тезку

Американская автостроительная компания Tesla подала в суд на индийского тезку за копирование торговой марки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Автокомпания американского миллиардера Илона Маска Tesla подала в суд на индийского производителя аккумуляторов. В иске говорилось о нарушении торговой марки путем использования бренда "Tesla Power" для продвижения своей продукции.
Компания Маска требует от индийского тезки возмещения убытков и постоянного судебного запрета
На слушаниях в суде Нью-Дели на этой неделе Tesla заявила, что индийская компания продолжала рекламировать свою продукцию под брендом "Tesla Power", несмотря на сообщение о прекращении, направленное в апреле 2022 года.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что американская компания Tesla отзовет почти 4 тысячи Cybertrucks из-за технической неисправности.
Кроме того, мы писали, что компания провела эксперимент на пуленепробиваемости нового электропикапа Cybertruck.
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