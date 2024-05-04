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Tesla проти Tesla. Компанія Ілона Маска подала до суду на індійську тезку

Фото: Tesla подала до суду на Tesla (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Американська автобудівна компанія Tesla подала до суду на індійського тезку за копіювання торгової марки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Автокомпанія американського мільярдера Ілона Маска Tesla подала до суду на індійського виробника акумуляторів. В позові йшлось про порушення торгової марки шляхом використання бренду "Tesla Power" для просування своєї продукції.

Компанія Маска вимагає від індійського тезки відшкодування збитків і постійної судової заборони

На слуханнях у суді Нью-Делі цього тижня Tesla заявила, що індійська компанія продовжувала рекламувати свою продукцію під брендом "Tesla Power", попри повідомлення про припинення, надіслане у квітні 2022 року.

 

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що американська компанія Tesla відкличе майже 4 тисячі Cybertrucks через технічну несправність.

Крім того, ми писали, що компанія провела експеримент на куленепробивність нового електропікапа Cybertruck.

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