Tesla проти Tesla. Компанія Ілона Маска подала до суду на індійську тезку

Автокомпанія американського мільярдера Ілона Маска Tesla подала до суду на індійського виробника акумуляторів. В позові йшлось про порушення торгової марки шляхом використання бренду "Tesla Power" для просування своєї продукції.

Компанія Маска вимагає від індійського тезки відшкодування збитків і постійної судової заборони

На слуханнях у суді Нью-Делі цього тижня Tesla заявила, що індійська компанія продовжувала рекламувати свою продукцію під брендом "Tesla Power", попри повідомлення про припинення, надіслане у квітні 2022 року.