Инвесторов Tesla испугал конфликт с Трампом: политический курс Маска тянет акции вниз
Илон Маск снова смешал политику с бизнесом, и это уже почувствовали инвесторы Tesla. Так, стремление миллиардера создать собственную политическую силу уже вызвало волну беспокойства на рынке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В понедельник, 7 июля, акции Tesla потеряли более 3% на предрыночных торгах после того, как Илон Маск объявил о создании новой политической силы в США.
Это решение усилило опасения инвесторов относительно того, сможет ли Маск и дальше сосредотачиваться на руководстве компанией.
Падение котировок зафиксировали во Франкфурте, что стало продолжением негативной динамики после трехдневного праздничного периода по случаю Дня Независимости в США.
Аналитик Wedbush Дэн Айвз отметил, что Маск - главное преимущество Tesla, и его активное участие в политике может создать дополнительные риски для компании.
"Tesla нуждается в Маске как генеральном директоре и своем крупнейшем активе, а не в политических авантюрах... Мы не удивимся, если в какой-то момент совет директоров попытается вмешаться, в зависимости от того, насколько далеко зайдет Маск", - прокомментировал Айвз.
Партия Маска
5 июля Илон Маск объявил о создании собственной политической партии, которую назвал "Американской". Он заявил, что его политическая сила станет оппозиционной к Республиканской партии Трампа.
Создание партии было ответом на принятие масштабного законопроекта "Big Beautiful Bill", который Маск считает "долговым рабством".
Партия позиционируется как альтернатива двухпартийной системе США, которая должна дать голос почти 80 % центристов, которые, по словам основателей, не чувствуют себя представленными ни Демократами, ни Республиканцами.
Президент США Дональд Трамп уже успел отреагировать, назвав идею Маска о создании "Американской партии" "смешной". По его мнению, этот шаг со стороны Маска выглядит абсолютно бессмысленно и не будет иметь серьезного влияния на американскую политику.
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