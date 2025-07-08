Инвесторов Tesla испугал конфликт с Трампом: политический курс Маска тянет акции вниз

Илон Маск снова смешал политику с бизнесом, и это уже почувствовали инвесторы Tesla. Так, стремление миллиардера создать собственную политическую силу уже вызвало волну беспокойства на рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В понедельник, 7 июля, акции Tesla потеряли более 3% на предрыночных торгах после того, как Илон Маск объявил о создании новой политической силы в США.

Это решение усилило опасения инвесторов относительно того, сможет ли Маск и дальше сосредотачиваться на руководстве компанией.

Падение котировок зафиксировали во Франкфурте, что стало продолжением негативной динамики после трехдневного праздничного периода по случаю Дня Независимости в США.

Аналитик Wedbush Дэн Айвз отметил, что Маск - главное преимущество Tesla, и его активное участие в политике может создать дополнительные риски для компании.

"Tesla нуждается в Маске как генеральном директоре и своем крупнейшем активе, а не в политических авантюрах... Мы не удивимся, если в какой-то момент совет директоров попытается вмешаться, в зависимости от того, насколько далеко зайдет Маск", - прокомментировал Айвз.