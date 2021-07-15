ТЕС працюють в збиток, запаси вугілля падають на 18 тис тонн за добу, - експерт
Ціна на електричну енергію не покриває навіть мінімальну собівартість виробництва електроенергії, через що генеруючі компанії позбавлені можливості закуповувати вугілля і проводити ремонти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-президента Всеукраїнської енергетичної асамблеї Юрія Сакви.
"Дефіцит в ОЕС вже постукав. 1,5 гривні за кіловат-годину для ТЕС збиткові. Працюють в борг! А поки що: мінус 18 тис вугілля зі складів ТЕС за останню добу, 11 недоступних для диспетчера газових енергоблоків та 8 вугільних енергоблоків, які знаходяться в аварійних ремонтах. Майже всі доступні блоки на вугіллі включені в роботу", - повідомив експерт.
За інформацією Сакви, уже 67 компаній знаходяться в "дефолтному" стані.
"Дефолтний список НЕК "Укренерго" все поповнюється та поповнюється новими учасниками, іх на сьогодні вже 67. Сама "Укренерго" теж недалеко знаходиться від дефолтного стану", - додав експерт.
Статус "дефолт" присвоєний генеруючій компанії "Донбасенерго" (Слов’янська ТЕС), державній "Укрінтеренерго", операторам системи розподілу - "Харківобленерго", "Черкасиобленерго" та "Миколаївобленерго".
Нагадаємо, наприкінці травня Міністерство енергетики закликало НКРЕКП припинити схеми і махінації з цінами на ринку електроенергії, які призвели до мільярдних збитків "Енергоатому" та інших державних компаній.
НКРЕКП визнала, що на ринку існують махінації з цінами лише 2 червня, однак відмовилася їх зупинити за вимогою "Міненерго".
Як наслідок на початку липня через дії посередників і спекулянтів, ціни на електроенергію обвалилися до історичного мінімуму. В результаті зупинила роботу Слов’янська ТЕС, Київська ТЕЦ-5 та Харківська ТЕЦ-5.
Як повідомлялось, станом на початок липня кожна третя ТЕС працювала на мінімальній, Слов'янська ТЕС як і раніше зупинена.
Через зупинку ТЕС, лідер профспілки гірників Михайло Волинець попередив про ризик зупинки вугільних шахт.