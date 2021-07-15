ТЭС работают в убыток, запасы угля падают на 18 тыс тонн в сутки, - эксперт
Цена на электрическую энергию не покрывает даже минимальную себестоимость производства электроэнергии, из-за чего генерирующие компании лишены возможности закупать уголь и проводить ремонты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-президента Всеукраинской энергетической ассамблеи Юрия Саквы.
"Дефицит в ОЭС уже постучал. 1,5 гривны за киловатт-час для ТЭС убыточны. Работают в долг! А пока: минус 18 тыс угля со складов ТЭС за последние сутки, 11 недоступных для диспетчера газовых энергоблоков и 8 угольных энергоблоков, находятся в аварийных ремонтах. Почти все доступные блоки на угле включены в работу", - сообщил эксперт.
По информации Саквы, уже 67 компаний находятся в "дефолтном" состоянии.
"Дефолтный список НЭК "Укрэнерго" все пополняется и пополняется новыми участниками, их на сегодня уже 67. Сама "Укрэнерго" тоже недалеко находится от дефолтного состояния", - добавил эксперт.
Статус "дефолт" присвоен генерирующей компании "Донбассэнерго" (Славянская ТЭС), государственной "Укринтерэнерго", операторам системы распределения - "Харьковоблэнерго", "Черкассыоблэнерго" и "Николаевоблэнерго".
Напомним, в конце мая Министерство энергетики призвало НКРЭКУ прекратить схемы и махинации с ценами на рынке электроэнергии, которые привели к миллиардным убыткам "Энергоатома" и других государственных компаний.
НКРЭКУ признала, что на рынке существуют махинации с ценами только 2 июня, однако отказалась их остановить по требованию "Минэнерго".
В результате в начале июля из-за действий посредников и спекулянтов, цены на электроэнергию обвалились до исторического минимума. В результате остановила работу Славянская ТЭС, Киевская ТЭЦ-5 и Харьковская ТЭЦ-5.
Как сообщалось, по состоянию на начало июля каждая третья ТЭС работала на минимальной, Славянская ТЭС по-прежнему остановлена.
А из-за остановки ТЭС, лидер профсоюза горняков Михаил Волынец предупредил о риске остановки угольных шахт.