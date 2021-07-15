ТЭС работают в убыток, запасы угля падают на 18 тыс тонн в сутки, - эксперт

Цена на электрическую энергию не покрывает даже минимальную себестоимость производства электроэнергии, из-за чего генерирующие компании лишены возможности закупать уголь и проводить ремонты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-президента Всеукраинской энергетической ассамблеи Юрия Саквы.

"Дефицит в ОЭС уже постучал. 1,5 гривны за киловатт-час для ТЭС убыточны. Работают в долг! А пока: минус 18 тыс угля со складов ТЭС за последние сутки, 11 недоступных для диспетчера газовых энергоблоков и 8 угольных энергоблоков, находятся в аварийных ремонтах. Почти все доступные блоки на угле включены в работу", - сообщил эксперт.

По информации Саквы, уже 67 компаний находятся в "дефолтном" состоянии.

"Дефолтный список НЭК "Укрэнерго" все пополняется и пополняется новыми участниками, их на сегодня уже 67. Сама "Укрэнерго" тоже недалеко находится от дефолтного состояния", - добавил эксперт.

Статус "дефолт" присвоен генерирующей компании "Донбассэнерго" (Славянская ТЭС), государственной "Укринтерэнерго", операторам системы распределения - "Харьковоблэнерго", "Черкассыоблэнерго" и "Николаевоблэнерго".