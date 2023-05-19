ua ru
Пт, 19 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне обстреляли одну из ТЭС: станция прекратила работу

Новина українською →
Украина, Пятница 19 мая 2023 15:06
Россияне обстреляли одну из ТЭС: станция прекратила работу Фото: россияне обстреляли одну из ТЭС (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты в пятницу, 19 мая, обстреляли тепловую электростанцию в Украине. В результате атаки она прекратила работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Энергетики не уточнили, какая именно ТЭС попала под обстрел. Однако отмечается, что оккупанты повредили магистральные линии, которые обеспечивали выдачу мощности.

"В результате станция прекратила производство электроэнергии. Энергетики активно работают над восстановлением выдачи мощности в энергосистему. Свои действия они синхронизируют с "Укрэнерго"", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что Россия с сентября прошлого года 33 раза обстреляли генерирующие предприятия ДТЭК.

Напомним, в результате вчерашней атаки в Хмельницком районе были повреждены распределительные сети. Из-за этого несколько населенных пунктов остались без света.

Также следует отметить, что в ДТЭК не исключают, что зимой в Украине снова введут отключение света. Однако летом ограничения вводить не будут.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЭС ДТЭК Война в Украине Война России против Украины
NEWS
В Воздушных силах сказали, изменилась ли тактика российских обстрелов, и назвали главные цели
В Воздушных силах сказали, изменилась ли тактика российских обстрелов, и назвали главные цели
DAILY
Охота на Patriot и срыв контрнаступления. Как Россия изменила цели ракетных ударов
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Охота на Patriot и срыв контрнаступления. Как Россия изменила цели ракетных ударов