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Украинцам рекомендовали готовиться к отключениям света уже этим летом

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Украина, Среда 05 июля 2023 08:46
Украинцам рекомендовали готовиться к отключениям света уже этим летом Фото: отключения света возможны уже этим летом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов

Отключения света для населения в Украине возможны в летний пик потребления в июле-августе. Мощности в энергосистеме недостаточно, и промышленным предприятиям уже урезали лимиты.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Дефицит в системе

"Мы сейчас, если взять данные "Укрэнерго"... 1600-1700 МВт-г мы сейчас берем стабильно аварийную помощь из Европы каждый день", - сказал он.

По его словам, это значит, что у нас не хватает генерации и мы, соответственно, берем ее из Европы.

"И чем жарче, тем больше растет этот дефицит. Июль и август являются пиком, конец июля и первые две недели августа являются летним пиком потребления. И он в Украине в последние годы был таким же высоким, как зимний", - добавил эксперт.

Харченко считает, что в это время будут определенные ограничения поставок. "Индустриальные потребители уже ограничиваются. Это просто делается непублично, лимиты аккуратно выдают на 20-30% ниже, чем они хотели потреблять", - сказал он.

Эксперт отметил, что с изменениями НКРЭКУ прайс-кепов, импорта может будет больше заходить, но уже сейчас определенное количество крупных индустриальных потребителей ограничивают. "Просто до частных потребителей это еще не дошло, но вполне может дойти летом", - заявил директор Центра исследований энергетики.

Прогноз на осень

По его словам, дальше все будет зависеть от того, как будут развиваться события, потому что предсказать, что будет в октябре-ноябре, никто не может. "Я уверен, что возобновятся атаки на энергетическую инфраструктуру", - сказал Харченко.

Напомним, с октября прошлого года начались многочасовые отключения электроэнергии в Украине из-за ракетных обстрелов россиянами энергетической инфраструктуры. Приблизительно с 10 февраля отключения прекратились.

Базовый сценарий НБУ предполагает ощутимое уменьшение рисков безопасности в Украине с начала 2024 года. При реализации предположений о ситуации с опасностью существенных дефицитов электроэнергии в дальнейшем не ожидается, за исключением локальных и ситуативных дефицитов во втором полугодии.

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