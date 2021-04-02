Перевипускали SIM-карти: банда ошукала громадян на 10 млн гривень

Злочинне угруповання перевипускало SIM-карти для доступу до онлайн-банкінгу громадян. Таким чином, зловмисники ошукали людей, попередньо, на 10 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України .

"Троє чоловіків у віці 32-36 років купували на хакерських форумах в DarkNet бази даних клієнтів операторів мобільного зв'язку та банківських установ. Наявні дані дозволяли фігурантам здійснювати перевипуск SIM-карт і отримати доступ до онлайн-банкінгу постраждалих. Гроші громадян зловмисники виводили на рахунки підставних осіб", - йдеться в повідомленні.

Крім того, персональна дані громадян зловмисники також використовували для оформлення онлайн-кредитів.

Від дій зловмисників постраждали понад двісті громадян. Сума збитків може досягати 10 мільйонів гривень.

Правоохоронці вже провели 21 обшук за місцем проживання фігурантів у Дніпропетровській і Полтавській областях, а також в Києві. На дослідження направили вилучену комп'ютерну техніку.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Шахрайство". Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією.