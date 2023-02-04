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Терроризм не остановится. Подоляк напомнил, чем грозит миру победа России

Новина українською →
Суббота 04 февраля 2023 11:47
Терроризм не остановится. Подоляк напомнил, чем грозит миру победа России Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В случае победы России в войне, Кремль продолжит привычное ему дело - инвестировать в терроризм, убивать и вмешиваться в дела других стран.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Россия не остановится, если не проиграет. Она продолжит инвестировать в терроризм в Европе. Она будет это делать еще смелее. Она будет вмешиваться в выборы, убивать политических конкурентов. Вспышки сепаратизма станут правилом. Вы хотите жить в таком мире? Ведь именно в этом заключается суть "русского мира", - пишет Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по мнению Подоляка, на годовщину полномасштабного вторжения России, не стоит ожидать от врага чего-то "большого и мощного" .

По словам Министра обороны Алексея Резникова, Россия может начать наступление на востоке и юге к годовщине вторжения в Украину.

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