Будут делать то, что и всегда. Подоляк об ожиданиях от РФ на годовщину вторжения
Годовщину полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля не стоит ожидать от РФ чего-то "большого и мощного".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью советника Офиса президента Михаила Подоляка Василию Голованову.
По его словам, 24 февраля от России не стоит ожидать каких-либо действий, которые бы они не предпринимали постоянно.
"То, что и всегда (ожидать, - ред.). Какие-то проявления своей бесчеловечности, геноцидного поведения. Они будут делать то, что и всегда делают. Я бы не ожидал чего-то великого и мощного со стороны РФ", - заявил он.
Напомним, что войска России могут начать наступление на востоке и юге к годовщине вторжения в Украину.
В то же время Евросоюз хочет ввести новые санкции против России в годовщину российского вторжения в Украину.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.