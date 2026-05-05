Главная » Новости » Война в Украине

РФ ударила фугасными авиабомбами по центру Краматорска, есть погибшие

18:59 05.05.2026 Вт
Что известно о последствиях удара россиян?
aimg Иван Носальский
РФ ударила фугасными авиабомбами по центру Краматорска, есть погибшие
Российские оккупанты сегодня, 5 мая, вечером атаковали центр Краматорска фугасными авиабомбами. Враг целился по мирным жителям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram и главу Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина в Telegram.

Как отметил президент, в Краматорске продолжается спасательная операция на месте российского удара.

"Ударили прямо по центру города, по людям. По состоянию на данный момент известно по меньшей мере о пяти раненых и пяти убитых людях", - обратил внимание Зеленский.

По его словам, к сожалению, число жертв может возрасти. На месте работают спасатели и медики.

Фото: россияне обстреляли Краматорск (t.me/V_Zelenskiy_official)

Детали от Филашкина

Филашкин рассказал, что удар произошел около 17:00. Враг для атаки использовал три фугасных авиабомбы - их используют для разрушения наземных сооружений, бронетехники и живой силы мощной ударной волной и осколками корпуса.

Фото: последствия атаки на Краматорск (t.me/suspilnedonbas)

Раненым предоставили квалифицированную медицинскую помощь. Проходит осмотр жилых домов на наличие погибших или раненых.

Удары по Краматорску

Напомним, российские оккупанты регулярно наносят удары по Краматорску Донецкой области, поскольку город находится неподалеку от линии фронта.

В частности, 11 апреля враг нанес по городу массированный удар авиабомбами.

В результате такой атаки ранения получили 10 человек. Также были повреждены 17 многоквартирных домов.

Ультиматум Зеленского и угрозы Кремля: будет ли перемирие и когда
