Воспользовались землетрясением. Боевики ИГИЛ сбежали из тюрьмы в Сирии, - СМИ

Около 20 боевиков ИГИЛ совершили побег из тюрьмы в городе Раджу на северо-западе Сирии после землетрясения 6 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По информации источника, из здания сбежали не меньше 20 человек, которые причастны к "Исламскому государству".

Всего в тюрьме, которую контролируют протурецкие силы, содержатся около 2 тысяч человек, около 1,3 тысячи из них подозреваются в причастности к деятельности "Исламского государства".

"После землетрясения заключенные начали бунтовать и захватили часть тюрьмы. В здании тюрьмы треснули стены и двери", - заявил сотрудник тюрьмы Раджо, которая контролируется протурецкими группировками.