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Воспользовались землетрясением. Боевики ИГИЛ сбежали из тюрьмы в Сирии, - СМИ

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Вторник 07 февраля 2023 05:47
Воспользовались землетрясением. Боевики ИГИЛ сбежали из тюрьмы в Сирии, - СМИ Фото: боевики ИГИЛ сбежали из тюрьмы в Сирии после землетрясения (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Около 20 боевиков ИГИЛ совершили побег из тюрьмы в городе Раджу на северо-западе Сирии после землетрясения 6 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По информации источника, из здания сбежали не меньше 20 человек, которые причастны к "Исламскому государству".

Всего в тюрьме, которую контролируют протурецкие силы, содержатся около 2 тысяч человек, около 1,3 тысячи из них подозреваются в причастности к деятельности "Исламского государства".

"После землетрясения заключенные начали бунтовать и захватили часть тюрьмы. В здании тюрьмы треснули стены и двери", - заявил сотрудник тюрьмы Раджо, которая контролируется протурецкими группировками.

Напомним, вчера утром Турцию, Сирию и Ливан поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома и другие здания. На местах разрушения возникли пожары. Также за прошлые сутки серия землетрясений была зафиксирована на разных континентах: в США, в Океании и пр.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране семидневный траур в связи с гибелью людей в результате сегодняшнего землетрясения. По данным спасателей, число погибших в Турции возросло до 2316 человек. Позже число жерств землетрясения увеличилось до 4,3 тысячи человек.

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Война в Сирии ИГИЛ Исламское государство
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