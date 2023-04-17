США ликвидировали одного из лидеров ИГИЛ в Сирии

Американский вертолетный рейд ликвидировал одного из лидеров ИГИЛ на северо-востоке Сирии. Террорист причастен к планированию атак на Ближнем Востоке и Европе.

Об этом заявил представитель Центрального командования Вооруженных сил США Джо Буччино, пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Мы считаем, что в результате рейда был убит высокопоставленный лидер ИГИЛ в Сирии, ответственный за планирование террористических атак на Ближнем Востоке и в Европе", - рассказал Буччино.

Личность ликвидированного лидера не разглашается. Также во время рейда были ликвидированы еще два вооруженных лица.

Ни один американский военный не был ранен и ни один из вертолетов не был сбит.

"Хотя ИГИЛ деградировала, она все еще способна проводить операции в регионе и стремится нанести удар за пределами Ближнего Востока. Мы продолжим неустанную кампанию против ИГИЛ", - сказал в своем заявлении генерал Майкл Эрик Курилла.

Отмечается, что США и далее сосредоточены на разгроме ИГИЛ в Сирии и Ираке в рамках продолжающейся кампании, направленной на предотвращение дальнейшего роста этой террористической организации.

Неделю назад США захватили боевика ИГИЛ и двух его приспешников на востоке Сирии во время очередного вертолетного рейда.