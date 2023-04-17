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США ликвидировали одного из лидеров ИГИЛ в Сирии

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Понедельник 17 апреля 2023 14:51
США ликвидировали одного из лидеров ИГИЛ в Сирии Фото: США ликвидировали одного из лидеров ИГИЛ в Сирии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Американский вертолетный рейд ликвидировал одного из лидеров ИГИЛ на северо-востоке Сирии. Террорист причастен к планированию атак на Ближнем Востоке и Европе.

Об этом заявил представитель Центрального командования Вооруженных сил США Джо Буччино, пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы считаем, что в результате рейда был убит высокопоставленный лидер ИГИЛ в Сирии, ответственный за планирование террористических атак на Ближнем Востоке и в Европе", - рассказал Буччино.

Личность ликвидированного лидера не разглашается. Также во время рейда были ликвидированы еще два вооруженных лица.

Ни один американский военный не был ранен и ни один из вертолетов не был сбит.

"Хотя ИГИЛ деградировала, она все еще способна проводить операции в регионе и стремится нанести удар за пределами Ближнего Востока. Мы продолжим неустанную кампанию против ИГИЛ", - сказал в своем заявлении генерал Майкл Эрик Курилла.

Отмечается, что США и далее сосредоточены на разгроме ИГИЛ в Сирии и Ираке в рамках продолжающейся кампании, направленной на предотвращение дальнейшего роста этой террористической организации.

Неделю назад США захватили боевика ИГИЛ и двух его приспешников на востоке Сирии во время очередного вертолетного рейда.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Сирии вооруженные люди напали на сборщиков трюфелей и пастухов в результате чего погибли 30 человек. В преступлении подозревают боевиков ИГИЛ.

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