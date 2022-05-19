З терористами не можна домовлятися. Моравецький закликав світ ізолювати Путіна

"Я чув, що Путіну намагаються знайти безпечне місце і зберегти обличчя на міжнародній арені. Як ти можеш говорити щось подібне? Як ви можете спробувати врятувати або зберегти те, що насправді було повністю втрачено?",- запитав він.

Моравецький підкреслив, що в даний час війна в Україні може визначити майбутнє на найближчі 100 років.

"Парадокс цієї війни в тому, що якщо Україна переможе, то це буде її перша перемога. Але якщо вона програє, то це буде не стільки провал для нас, скільки для всіх нас і для всього світу, яким ми його знаємо", - заявив він.

Польський прем'єр підкреслив, що ідеологія "руського мира" повинна бути знищена

"Я закликаю всіх ізолювати президента Росії. Так, дипломатія вимагає діалогу, але з терористами не можна домовлятися. Злочинці повинні бути притягнуті до відповідальності, а ідеологія "руського мира" повинна бути знищена", - підсумував Моравецький.