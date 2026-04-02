РФ впервые нанесла удар по Харькову реактивными дронами, - Терехов

16:47 02.04.2026 Чт
С начала суток оккупанты обстреляли город 11 раз
aimg Валерий Ульяненко
РФ впервые нанесла удар по Харькову реактивными дронами, - Терехов

Харьковский мэр Игорь Терехов рассказал, что сегодня, 2 апреля, российские оккупанты впервые ударили по городу реактивными дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Терехова в Telegram.

"С начала суток враг 11 раз обстрелял Харьков, все прилеты были в Киевском районе. Большинство из вражеских БПЛА были реактивными и враг впервые применил их по Харькову", - сказано в его заявлении.

Терехов отметил, что прилетов могло быть больше, но часть вражеских дронов была сбита благодаря работе украинских защитников.

Он также предупредил, что сейчас в пригороде фиксируют еще российские дроны, которые могут направляться на Харьков. Учитывая это, он призвал местных жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Обстрелы Харькова

Напомним, российские оккупанты регулярно атакуют Харьков, применяя различные средства поражения. Так, сегодня днем враг атаковал дронами Харьков - "Шахед" попал возле жилого многоэтажного дома, есть пострадавшие.

Вчера вечером, 1 апреля, враг ударил боевым дроном "Молния" по Шевченковскому району. Удар пришелся по жилой многоэтажке, в доме выбиты окна.

В ночь на 27 марта РФ атаковала многоквартирный дом - в ГСЧС сообщили, что в результате удара пострадали восемь человек. Ранее, утром 26 марта "Шахед" попал в землю рядом с рестораном, в результате чего пострадал один человек.

Кроме того, днем 25 марта под ударом дронов оказались сразу два района Харькова - Холодногорский и Новобаварский. В результате были повреждены дома, автомобили, пострадали люди.

Еще ранее, 24 марта, россияне атаковали дронами пригородный поезд "Слатино - Харьков". В результате удара были ранены и погибший.

Угроза для мира: генсек ООН предупредил о расширении войны на Ближнем Востоке
Угроза для мира: генсек ООН предупредил о расширении войны на Ближнем Востоке
