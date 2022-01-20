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Як військові тероборони можуть застосовувати мисливську зброю: постанова Кабміну

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Київ, Четвер 20 січня 2022 10:55
Як військові тероборони можуть застосовувати мисливську зброю: постанова Кабміну Фото: як тероборонці можуть застосовувати мисливську зброю (УНІАН)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні затверджено порядок застосування членами добровольчих формувань територіальних громад особистої мисливської зброї та набоїв до неї під час виконання завдань тероборони. Постанова набрала чинності.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на постанову уряду.

Особисту мисливську зброю та набої до неї можуть застосовувати під час виконання завдань територіальної оборони всі члени добровольчих формувань. При цьому виготовлення, придбання, зберігання та облік особистої мисливської зброї та набоїв до неї здійснюються відповідно до вимог законодавства.

Під час перенесення або перевезення особиста мисливська зброя членів добровольчих формувань може бути у зарядженому стані та поза спеціальним чохлом, кейсом, футляром тощо, але виключно під час виконання ними завдань територіальної оборони. При цьому при собі треба мати дозвіл на зброю і посвідчення добровольця тероборони.

Члени добровольчих формувань (які не є військовослужбоцями) під час виконання завдань територіальної оборони, мають право застосовувати особисту мисливську зброю для:

  • захисту цивільних осіб та об’єктів від нападу, відбиття нападу або запобігання загрозі нападу на об’єкти, що охороняються,
  • звільнення захоплених військових та цивільних об’єктів або запобігання (перешкоджання) такому захопленню,
  • знищення зброї, бойової техніки, транспортних або технічних засобів, які перебувають у користуванні осіб, причетних до збройної агресії,
  • запобігання та/або припинення діяльності, затримання, роззброєння або знешкодження осіб, причетних до збройної агресії,
  • припинення дій осіб, які вчинили або вчиняють правопорушення,
  • припинення дій осіб, які перешкоджають виконанню законних вимог осіб, залучених до виконання завдань територіальної оборони,
  • припинення дій осіб, які становлять або можуть становити небезпеку для осіб, залучених до виконання завдань територіальної оборони, або інших осіб.

Летальне застосування членами добровольчих формувань особистої мисливської зброї та набоїв до неї під час виконання завдань територіальної оборони дозволяється для індивідуальної самооборони, самооборони, а також з метою виконання завдань щодо відсічі збройній агресії проти України.

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