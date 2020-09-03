В Тернопільській області школу закрили на карантин через COVID-19 у директора

В селі Кошилівці Тернопільської області закрили на карантин школу. У директора навчального закладу підтвердили зараження коронавірусом.

Про це повідомив голова районної державної адміністрації Володимир Шипітко, передає "Суспільне".

Він також додав, що на карантин закрили дитячий садок, який знаходиться в тому ж будинку.

Шипітко зазначив, що всі учні школи поки будуть навчатися дистанційно.

Нагадаємо, в Запорізькій області клас відправили на карантин через підтвердження коронавірусу в учня.

Крім того, нещодавно на карантин відправили клас Бердянської школи, біля одного з учня підтвердили інфікування коронавірусом.

Додамо, що Міністерство освіти дозволило школам продовжувати літні канікули через складну епідситуацію.

Відзначимо, що з 7 вересня Тернопіль буде перебувати в "червоній зоні" карантину.