В Тернопольской области школу закрыли на карантин из-за COVID-19 у директора

В селе Кошиловцы Тернопольской области закрыли на карантин школу. У директора учебного заведения подтвердили заражение коронавирусом.
Об этом сообщил глава районной государственной администрации Владимир Шипитко, передает "Суспільне".
Он также добавил, что на карантин закрыли и детский сад, который находится в том же здании.
Шипитко отметил, что все ученики школы пока будут обучаться дистанционно.
Напомним, в Запорожской области класс отправили на карантин из-за подтверждения коронавируса у ученика.
Кроме того, недавно на карантин отправили класс Бердянской школы, у одного из ученика подтвердили инфицирование коронавирусом.
Добавим, что Министерство образования разрешило школам продлевать летние каникулы из-за сложной эпидситуации.
Отметим, что с 7 сентября Тернополь будет находиться в "красной зоне" карантина.