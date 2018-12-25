На Львівщині ще три парафії УПЦ МП приєдналися до ПЦУ

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Про приєднання стало відомо 24 грудня

У Львівській області ще три громади Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) приєдналися до Православної церкви України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ресурс "Духовна велич Львова".

Про перехід стало відомо 24 грудня 2018 року.

Так, до Православної церкви України приєдналися парафії з сіл Піщани та Верчани (Стрийський район) та м. Угнів (Сокальський район).

Зазначимо, 22 грудня, президент України Петро Порошенко підписав законопроект №5309, яким парламент зобов'язав Українську православну церкву Московського патріархату перейменуватися у Російську православну церкву.

"Люди мають конституційне право вільного вибору віросповідання. Зазначені зміни до закону створюють кращі умови для реалізації такого права для тих, хто вирішуватиме, до якої ж православної юрисдикції належати… Чи то до новоствореної автокефальної Православної церкви України, чи то до тієї церкви, яка наполягає на збереженні свого зв’язку і залежності від РПЦ", - наголосив президент.

Нагадаємо, 22 грудня Парафія святих першоверховних апостолів Петра і Павла Московського патріархату в Україні міста Жовкви Львівської області приєдналася до Православної церкви України.