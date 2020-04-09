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У Тернопільській області бойовика "ЛНР" засудили до 15 років

Новини » Суспільство     09.04.2020 - 15:54
У Тернопільській області бойовика "ЛНР" засудили до 15 років
Фото: бойовик "ЛНР" (dnr-news.com)

Терориста заочно засудили до 15 років ув'язнення

Тернопільський міськрайонний суд оголосив вирок бойовику підконтрольної Росії терористичної організації "ЛНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Тернопільської області.

Як встановило слідство, чоловік у 2014 році добровільно вступив до лав терористичного формування "Призрак" та був нагороджений колишнім командиром бойовиків Олексієм Мозговим відзнакою "За оборону Слов'янська". Після ліквідації Мозгового бойовик перейшов до терористичної групи "Брянка СССР", де перебував на посаді "заступника командира 1 механізованої роти" з травня 2015 по травень 2017 року.

"Як один з лідерів терористичної групи, під прізвиськом "Заточка", здійснював організацію та керівництво іншими бойовиками, які чинили збройний спротив та вели бойові дії проти військовослужбовців ЗСУ та працівників правоохоронних органів, зокрема, на опорному пункті бойовиків з умовною назвою "Крест", розташованому на околиці Первомайська в Луганській області", - розповіли в прокуратурі.

Так, суд визнав чоловіка винним в інкримінованому йому злочині, однак, оскільки бойовик перебуває на окупованій території, його засуджено заочно до покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Луганській області судитимуть організаторку референдуму про створення так званої "ЛНР". Мешканка міста Гірське будучи членом так званої "дільничної виборчої комісії" формувала списки виборців, видавала "бюлетені", контролювала процес та порядок голосування.

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